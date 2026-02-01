Некоторые украинцы имеют право на тройной стаж: кто именно и что нужно знать

В 2026 году в Украине сохраняется право на тройной страховой стаж для депортированных лиц и военнослужащих в районах боевых действий. Благодаря этому один год работы или службы может засчитываться как три, что позволяет раньше выйти на пенсию при наличии подтверждающих документов.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Такой механизм закреплен в действующем законодательстве и имеет компенсационный характер, ведь он применяется к людям, которые работали или служили в особо сложных, опасных или принудительных условиях.

Кто имеет право на тройной страховой стаж

депортированные лица;

Право на тройной стаж имеют граждане, которые были депортированы и работали во время пребывания на спецпоселениях. Речь идет о периодах работы до 2004 года. Обязательным условием является наличие подтверждающих документов, удостоверяющих факт депортации и трудовой деятельности в это время.

военнослужащие в районах боевых действий.

Тройной стаж также засчитывается военнослужащим, проходившим службу непосредственно в районах боевых действий. Для применения повышающего коэффициента достаточно минимум одного месяца такой службы, при этом максимальных ограничений по продолжительности нет.

Как тройной стаж влияет на выход на пенсию

Благодаря зачислению стажа в тройном размере отдельные граждане могут выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. А именно:

мужчины – с 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа;

– с 55 лет при наличии не менее женщины – с 50 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

Нормы применяются, в частности, к участникам боевых действий при условии представления полного пакета документов в Пенсионный фонд Украины. Для граждан, не имеющих права на льготный или тройной стаж, в 2026 году действуют следующие требования:

в 60 лет не менее 33 лет страхового стажа;

не менее 33 лет страхового стажа; в 63 года от 23 до 32 лет стажа;

от 23 до 32 лет стажа; в 65 лет не менее 15 лет стажа.

Как начисляется стаж участникам боевых действий

Мобилизованным и военнослужащим-контрактникам страховой стаж продолжает начисляться даже во время службы в условиях военного положения. Время службы в особый период засчитывается не только в страховой стаж, но и в выслугу лет. Размер пенсии для участников боевых действий зависит от:

общей продолжительности страхового стажа;

заработка или денежного обеспечения, с которого уплачивались страховые взносы.

Какие документы нужны для оформления пенсии

паспорт;

идентификационный код;

трудовую книжку или документы о прохождении военной службы;

справку о заработной плате (при необходимости);

удостоверение участника боевых действий;

справки о непосредственном участии в боевых действиях;

фотографии для пенсионного удостоверения.

