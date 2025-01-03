"Специальные" пенсии в Украине снизили в 10 раз: кого затронуло

В Украине введены ограничения на выплату "специальных" пенсий, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (сейчас это 23 610 грн, размер прожиточного минимума – 2 361 грн). Для сумм, превышающих этот предел, теперь используются понижающие коэффициенты. Соответствующее постановление, уменьшающее отдельные выплаты до 10 раз, приняло Кабинет министров.

Видео дня

Согласно документу, ограничение "спецпенсий" будет действовать в 2025 году – однако только в период военного положения. Т.е., если в текущем году оно будет отменено, действие постановления, вероятно, также будет прекращено – и размер спецпенсий, не исключено, будет возвращен на прежний уровень.

Пока же, согласно постановлению, для части пенсий размером от 10 до 11 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, коэффициент составляет 0,5. Кроме того:

для пенсий от 11 до 13 прожиточных минимумов – 0,4;

от 13 до 17 – 0,3;

от 17 до 21 – 0,2;

21 и выше – 0,1.

Таким образом, выплаты размером от 23 610 до 25 971 грн будут сокращены в 2 раза. А превышающие, в частности, 49 581 грн, сразу в 10 раз.

В то же время, отмечается, ограничение не будет применяться к пенсиям ряда лиц. В частности, тех, кто:

принимал непосредственное участие в антитеррористической операции (АТО) и обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО;

непосредственно принимал участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий.

Также не будут снижать пенсии, выдаваемые в случае потери кормильца, назначенных членам семьи погибших (умерших, пропавших без вести).

Напомним: в Украине наряду с миллионами обычных пенсионеров, выплаты которых в большинстве не достигают и 5 тыс. грн, есть сотни тысяч особых, чьи выплаты порой достигают сотен тысяч. Это силовики, судьи, прокуроры. Они выходят на пенсию еще в молодом возрасте, поэтому их количество растет вместе с расходами на содержание. Только в 2024 году на "специальные" пенсии потратили почти 120 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!