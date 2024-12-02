В Украине огромное количество "специальных" пенсионеров получает до 400 тыс. грн в месяц: из-за них может не быть средств на достойные выплаты даже ветеранам

В Украине наряду с миллионами обычных пенсионеров, выплаты которых в большинстве не достигают и 5 тыс. грн, есть сотни тысяч особых. Это силовики, судьи, прокуроры. Они выходят на пенсию еще в молодом возрасте, поэтому их количество растет вместе с расходами на содержание. Только в этом году на "специальные" пенсии потратят почти 120 миллиардов.

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О том, у кого самые большие пенсии в Украине и почему эта ситуация должна меняться, читайте в материале OBOZ.UA.

В Украине размер пенсии достигает почти 400 тыс. грн. Но только для "специальных" пенсионеров

В Украине соотношение работающих к пенсионерам находится на уровне друг к другу. Это критический показатель любой солидарной пенсионной системы. Чтобы система стабильно работала, на 10 пенсионеров должно быть не менее 15 работающих (а в идеале – 20). Низкие официальные зарплаты вместе с тяжелой демографической обстановкой – главные причины мизерных выплат.

В среднем украинцы, вышедшие на пенсию по общим правилам, получают выплату в размере 5,6 тыс. грн. Хотя на самом деле большинство (6,4 млн из 10,3 млн пенсионеров) получают до 5 тыс. грн в месяц. Это меньше, чем фактический прожиточный минимум.

За последние десятилетия в Украине появилась отдельная группа – это "специальные" пенсионеры. К ним относятся силовики, прокуроры, судьи. У них есть особые условия выхода на заслуженный отдых, пользуются отдельными законами и на фоне средней пенсии в 5,6 тыс. грн ежемесячно могут получать до 390 184 грн в месяц (наибольшая пенсия в Украине). По данным ПФУ, которые OBOZ.UA получил в ответ по своему запросу, на "специальные" пенсии в 2024-м потратят 119,3 млрд грн. Этих средств хватило бы, чтобы повысить все пенсии в Украине до уровня не ниже фактического прожиточного минимума.

Но вместо того чтобы все украинцы получали пенсии, которых хватало хотя бы на удовлетворение базовых потребностей, в Украине отдельные пенсионеры получают десятки и даже сотни тысяч гривен, тогда как другие – по несколько тысяч. Военные (речь идет о кадровых военных, которые сейчас находятся на ранней пенсии и не подлежат всеобщей мобилизации), прокуроры, судьи еще молодыми людьми выходят на пенсию и получают огромные выплаты.

OBOZ.UA несколько недель собирал истории "специальных пенсионеров". Оказалось, что большинство из них – молодые люди. К примеру, киевский прокурор Ярослав Захарченко окончил Национальную академию прокуратуры летом 2013-го. А уже в 2022 году, получив 9 лет стажа, прокурор Киевской городской прокуратуры Ярослав Витальевич вышел на пенсию. Сначала он ушел на пенсию в связи с инвалидностью. МСЭК определила у него вторую группу. Сразу прокурор обратился с требованием перевести его на прокурорскую выплату.

ПФУ отказали, тогда он через суд добился своей пенсии. Таким образом молодой человек ежемесячно получает пенсию, размер которой больше 20 тыс. грн. И это еще малая пенсия. У прокуроров размер выплаты доходит до более 90 тыс. грн в месяц. Среди более пяти тысяч прокуроров, около 10% – вышли на заслуженный отдых, оформив инвалидность. Это позволяет получать полную прокурорскую пенсию, имея всего 10 лет стажа.

При этом средняя пенсия прокурора, как говорят собеседники OBOZ.UA в ПФУ, составляет 21 819 грн. А средний пенсионный возраст для них – 47 лет. Похожая ситуация и с военными, которые не воевали (речь идет о кадровых). Они рано уходят на пенсию, получают высокие выплаты. Самая большая несправедливость состоит в том, что мобилизованный украинец, защищающий Украину во время полномасштабной войны, будет получать пенсию значительно меньшую, чем профессиональный военный, который к началу войны успел выйти на свою раннюю пенсию.

Военную пенсию получают 582,4 тыс. человек, сообщили OBOZ.UA в ПФУ в ответ на официальный запрос. Средний возраст таких пенсионеров – менее 52 лет. По закону мобилизовать военных пенсионеров, если они моложе 60 лет, можно только на их специальности. То есть, специалист по связи может быть мобилизован только как связист. Если войско не нуждается в таких специальностях, то мобилизовать пенсионера не будут.

Самые богатые пенсионеры – судьи. К примеру, Олег Оксененко, судья Шестого апелляционного административного суда, согласно декларации, в прошлом году ежемесячно получал зарплату в размере 254,8 тыс. грн, а пенсию – 268,3 тыс. грн ежемесячно. То есть его пенсия даже выше, чем фактическая заработная плата (что является аномальной ситуацией).

Такую пенсию Оксаненко не платили, поэтому он обратился в суд. И теперь ПФУ должно уплатить пенсионеру-судье 17 млн 27 тыс. грн (решение вступило в силу 21 мая 2024). Столько Оксененко получит за то, что Пенсионный фонд выполнил норму закона и ограничил размер пенсии при перерасчете.

Реформу готовят, однако шансов на кардинальные изменения немного

В Министерстве социальной политики уже анонсировали подготовку пенсионной реформы, однако публично ее не представили. Ранее в интервью OBOZ.UA первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак говорила о том, что реформа должна решить проблему устаревания пенсий. Из-за действующей индексации новые пенсионеры могут получать значительно больше, чем те, кто имел такие же показатели (например, такой же стаж и такую же среднюю зарплату по стране), но вышел на заслуженный отдых 10 лет назад.

Поможет ли реформа отменить "специальные пенсии", пока неизвестно. Ситуация, когда среди миллионов бедных пенсионеров есть сотни тысяч "специальных", не может считаться справедливой. Без сокращения особых правил для невоевавших военных, для прокуроров, для судей и др., в ПФУ не будет средств не только на достойные пенсии для большинства украинцев, но и даже на высокие выплаты для ветеранов.

Первое, что нужно сделать, сравнить правила для всех украинцев. Почему ежедневно спасающий жизнь медик не имеет права на пенсию, размер которой привязан к действующей зарплате, а бывший военный, который ни дня не был на войне – обеспечен таким правом. Почему прокуроры могут выходить на пенсию, оформив себе инвалидность, едва достигнув 30-летия, а обычные украинцы должны работать до 60 лет.

И если реформа состоится без урезания специальных пенсий, она не решит главный вопрос – справедливость распределения вкладов работающих. В конце концов, все пенсии (и даже пожизненные выплаты судей) платятся по взносам и налогам работающих украинцев. И вряд ли украинцы действительно согласны платить судьям пенсии в 200-300 тыс. грн в ситуации, когда их собственные родители, скорее всего, получают до 5 тыс. грн пенсии.