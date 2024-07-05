Некоторые компании могут лишить права на экономическое бронирование: нардепка предложила еще 2 модели

На предприятиях должно быть не менее 10 сотрудников, до 50% из которых – призывники, чтобы иметь возможность для их экономического бронирования от мобилизации в армию. Также эти предприятия могут обязать платить не менее 40 тыс. грн единого социального взноса (ЕСВ).

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Об этом говорится в двух законопроектах, поданных в Верховную Раду народным депутатом Людмилой Буймистер ("Слуги Народа"). Оба документа были зарегистрированы 28 июня с целью уточнить и дополнить положения действующего законодательства о бронировании военнообязанных.

Законопроект №11332-2

В пояснительной записке отмечается, что законопроект №11332-2 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно требований к уплате единого социального взноса для осуществления бронирования военнообязанных" альтернативен законопроекту №11332, зарегистрированному в Раде в середине июня. В частности, он предлагает добавить следующие нормы:

прописать, что до прекращения или отмены действия военного положения субъекты хозяйствования, осуществляющих бронирование военнообязанных работников, уплачивают в государственный бюджет сбор за бронирование военнообязанных в сумме, равный размеру 1200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (20 400 грн);

определить, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые:

платят ЕСВ больше, чем эквивалент пять минимальных заработных плат (т.е. 40 000 грн); имеют штатную численность работников от 10 человек – до 50% количества призывников, военнообязанных и резервистов (в том числе работающих по трудовым договорам).

Законопроект №11338

Законопроект №11338 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об особенностях бронирования военнообязанных", системно связанном с законопроектом №11332-1. Этот законопроект предусматривает:

уточнение категории военнообязанных, подлежащих бронированию, и установление новых критерий для предприятий, учреждений и организаций, критически важных;

Министерство обороны Украины осуществляет непосредственное руководство по Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки;

образование Межведомственной комиссии по установлению статуса критически важных для экономики Украины предприятий, учреждений и организаций.

Как сообщал OBOZ.UA, работников агросектора в Украине будут бронировать от мобилизации на год. Соответствующее решение правительства было принято с целью обеспечения безопасной деятельности аграриев.

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