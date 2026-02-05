Не все украинцы смогут получить выплаты на детей: почему и кого не включили в список

Программа єЯсла предусматривает ежемесячную помощь 8 тысяч гривен (12 тысяч для детей с инвалидностью) родителям детей в возрасте от 1 до 3 лет, которые вышли на работу на полный день. Сейчас ФЛП не могут воспользоваться выплатами, однако этот вопрос могут пересмотреть в случае поддержки соответствующей петиции.

Видео дня

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Выплаты назначаются на период, когда ребенок еще не достиг возраста для посещения учреждений дошкольного образования, но один из родителей уже работает полный день и не может постоянно находиться с ним дома.

Помощь назначается с месяца, следующего после достижения ребенком одного года, и выплачивается до момента, когда ребенку исполняется три года. Получателем пособия может быть мать или другой законный представитель ребенка в возрасте от 1 до 3 лет, который соответствует двум ключевым условиям.

Во-первых, он фактически ухаживал за ребенком до выхода на работу. Во-вторых, после этого вышел на работу именно на условиях полного рабочего времени. В то же время действующий порядок программы содержит четкие исключения. Помощь не назначается приемным родителям и патронатным воспитателям. Также сейчас из перечня получателей исключены физические лица-предприниматели.

В 2026 году размер помощи по программе єЯсла составляет 8 тысяч гривен ежемесячно на одного ребенка. Для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, предусмотрена повышенная поддержка – 12 тысяч гривен в месяц. Средства призваны помочь покрыть расходы на няню, частный детский сад или другие формы ухода за ребенком в период, когда родители работают.

Одной из самых дискуссионных тем вокруг программы стало исключение физических лиц-предпринимателей из числа получателей помощи. Несмотря на то что ФЛП фактически осуществляют профессиональную деятельность, получают доход и платят налоги и единый социальный взнос, законодательство не признает их находящимися в трудовых отношениях.

Именно отсутствие формального трудового договора и стало причиной, по которой самозанятые родители не могут оформить выплаты. В результате матери и отцы-предприниматели, которые после рождения ребенка восстанавливают или продолжают бизнес и несут налоговую нагрузку наравне с наемными работниками, остаются за пределами государственной поддержки.

Вопрос доступа ФЛП к программе єЯсла уже вынесен в публичную плоскость. На сайте Кабинета Министров опубликована петиция с требованием приравнять физических лиц-предпринимателей к работающим лицам для получения этой помощи. Если она наберет 25 тысяч подписей, правительство обязано рассмотреть предложение и предоставить официальный ответ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине мошенники рассылают гражданам фейковые сообщения о несуществующих соцвыплатах, – в частности, 6500 грн в рамках программы "Теплая зима", последним днем приема заявок по которой было 17 декабря 2025 года. Цель злоумышленников – получение доступа к банковским данным украинцев для похищения их денег.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!