Уже не 90-е: СМИ раскрыли, кто теперь владеет главными продуктовыми рынками в Киеве

После обретения Украиной независимости, в 1990-х годах, рынки стойко ассоциировались с криминалитетом. Тогда киевскими продуктовыми рынками действительно владели преступные группировки. В 2025 году в столице на постоянной основе работают три коммунальных рынка ("Бессарабский", "Житний" и "Владимирский") и по меньшей мере 40 частных. Среди их бенефициаров – застройщики, бывшие и даже действующие политики, а также непубличные предприниматели.

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После "оттепели" 1980-х именно базары стали местом отмывания денег из-за колоссального оборота наличности. И сейчас рынки остаются одним из немногих мест, где "кэш" популярнее безналичных расчетов. Журналисты с помощью источников среди представителей местной власти узнали, кто теперь владеет киевскими рынками.

Рынок "Столичный"

"Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" имеет площадь 37 га и расположен на Большой Окружной улице. Этот участок считается очень выгодным, а потому его инвестиционная привлекательность не раз становились причиной конфликтов. К примеру, в 2021 году на территории рынка появлялись вооруженные "титушки", приезжали бойцы нацгвардии, а работа "Столички" была парализована. Поводом для "разборок" стало перезаключение договоров с арендаторами.

"Столичка" начала строиться на землях ГП "Агрокомбинат "Пуща-Водица" в 2010 году, при чем за бюджетные 110 млн грн. Впоследствии 55% акций компании-владельца рынка оказались у структур Юрия Иванющенко – экс-регионала, более известного как криминальный авторитет "Юра Енакиевский", 45% – у строительного гиганта Stolitsa Group Владиславы Молчановой.

"Stolitsa Group хотела возвести на части участка жилой комплекс и якобы выкупила долю Иванющенко. Последний якобы "дал заднюю" и решил не передавать свою долю. В 2020 году между акционерами возник корпоративный конфликт, результатом чего стали "черные" регистраторские действия, многочисленные заказные публикации в медиа и физические стычки "парней спортивного телосложения" на рынке", – отмечает издание.

Верх в противостоянии, вероятно, взяла Молчанова. Так, согласно реестрам, номинальными владельцами рынка являются семь физических и юридических лиц. Однако, по словам источника издания в КГГА, в последние годы реальной владелицей рынка "Столичный" является именно Молчанова.

Троещинский рынок

Первым соучредителем троещинского рынка в 1990-х годах был криминальный авторитет Валерий Прищиков, которого убили в 2003 году. Теперь в госреестрах указано, что владельцем рынка "Троещина" является юридическое лицо – ООО "Рынок-1".

Его относят к корпоративной группе "Европа" народного депутата от "Батькивщины" Валерия Дубиля. "Эту информацию подтверждает собеседник в КГГА", – говорится в материале. Дубиль – бывший предприниматель, который заработал состояние в Прилуках.

Другими совладельцами рынка "Троещина" являются депутаты Черниговского областного совета Анатолий Мирошниченко, Сергей Варнавский и Олег Аверьянов. Последний – также владелец Прилуцкого завода противопожарной техники "Пожмашина".

"Оболонь" и "Минский рынок"

По данным источника издания в КГГА, обоими рынка владеет Владимир Старовойт. В 2002-2006 годах он был депутатом Киевсовета от Социалистической партии, а в 2015-2020 – уже от "Батькивщины".

Старовойт также является одним из соучредителей ассоциации "Рынки города Киева". Другими соучредителями указываются являются юридические лица – владельцы рынков "Виноградарь", "Березняки", авторынка на Воскресенском проспекте и рынка "Троещина". Ссылаясь на собеседника в городской власти, издание также утверждает, что Старовойт владеет десятками киосков и мелкими рынками "Лилия" и "Люкс".

Рынок на Лесной

"Рядом со станцией метро "Лесная" существовало место продажи продуктов. После начала строительства Вагифом Алиевым торгового центра продавцы переместились на другую сторону Броварского проспекта. Так между метро и "Дарынком" появился "Базар на Лесной", – отмечает издание.

Компания-владелец рынка – ООО "Панорама-инвест". Она принадлежит предпринимателю израильского происхождения Оферу Керцнеру, который ведет бизнес в Украине с 1998 года. Его группа City Capital владеет "Дарынком", "Арт-заводом "Платформа" и бизнес-центром Platforma на Короленковской.

Вместе с владельцем KAN Development Игорем Никоновым Керцнер также владеет участком на ул. Крещатик, 5, где они собираются возвести отель. Forbes также сообщил, что Керзнер подал заявки на приобретение бизнес-центра "Леонардо" и "Универмага "Украина". Стоимость сделки может составить 70-100 млн долл.

"Колибрис" на Борщаговке

Рынок "Колибрис" на Борщаговке оформлен на ООО "Велибис". Его учредителем является уже ликвидированное ЧП "Колибрис". Однако в сети сохранились данные о связях этого ЧП с группой семьи Бассов. Денис Басс – один из членов "молодой команды" экс-главы КГГА Леонида Черновецкого вместе с Олесем Довгим, Иреной Кильчицкой, Аллой Шлапак и Денисом Комарницким.

Басс наиболее известен тем, что его компания не достроила торговый центр "Апрель" на конечной остановке скоростного трамвая на проспекте Леся Курбаса, где строители залили железобетонные колонны на проезжей части дороги. После 2010 года Басс переехал в Москву и там ведет девелоперский бизнес.

Источник издания в КГГА уточнил, что партнером Басса по рынку "Колибрис" является депутат Киевсовета пяти созывов, в том числе нынешнего, от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Владимир Яловой.

Рынок "Печерский"

ООО "Печерский рынок" принадлежит Валентине Евлах и Елене Биленко. А вот реальным бенефициаром, по данным издания, может являться является экс-депутат Киевсовета от "Партии регионов", председатель постоянной комиссии по вопросам собственности, член совета предпринимателей при Кабмине Владимир Дейнега.

Ранее он был совладельцем ООО "Фирма "Ферро", которая получила разрешение на снос Сенного рынка в 2004 году. На его месте возвели ЖК "Ярославов град".

Рынок "Левобережный"

Собственником продуктового рынка прямо около станции метро "Левобережная" является непубличный предприниматель Валентин Нешта (76 лет). По данным журналистов, ему же принадлежит "Авторынок на Перова", расположенный на Воскресенском проспекте.

"Нивки" и "Лукьяновский" рынок

Учредителем компаний-владельцев рынков "Лукьяновский" и "Нивки" является кипрская "Савинвест ЛТД". За ней, по данным журналистов, стоит банкир Вениамин Лебедев. Это бывший председатель правления "Авант-банка", который связывали с экс-генеральным прокурором Виталием Яремой.

Номинальным же бенефициарным владельцем рынков является экс-глава Николаевской ОГА Алексей Савченко. В 2012-2014 годах он был помощником народного депутата Виталия Яремы. А в 2017 году Савченко возглавил рейтинг самых богатых местных чиновников: он и его семья владели активами на 650 млн грн.

"Соломенский" рынок

Как сообщили источники в городской власти, рынок на Соломенке контролирует (или по крайней мере коммуницирует с властями по его вопросам) Андрей Андреев – бывший депутат Киевсовета от партий "Удар" и БПП. Источники утверждают, он Андрее был человеком Вадима Столара.

На местных выборах 2020 года сначала баллотировался от партии "Сила и честь", а затем перешел в список "Победы Пальчевского". Сейчас Андреев – советник на общественных началах главы КГГА Тимура Ткаченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае В Киеве состоялись первые электронные аукционы в системе Prozorro. Продажи, предоставляющие предпринимателям право арендовать локации на территории коммунальной собственности города для размещения временных сооружений. Уже заключено 12 договоров аренды на 5 лет по объектам в Печерском районе.

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