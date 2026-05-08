В стране ЕС предлагают украинкам платить за рождение детей: озвучены суммы

Чешские эксперты советуют властям ввести выплаты после рождения ребенка для граждан Украины. Пока что они не получают помощи от государства – даже те, кто живет и работает в Чехии годами, тогда как чешкам выплачивают до 350 тыс. крон (более 740 тыс. грн) при рождении одного ребенка.

Видео дня

Об этом сообщает Seznam Zprávy. Таким образом, они хотят исправить негативные демографические тенденции в стране.

Выплаты на детей в Чехии

350 тыс. чешских крон на одного ребенка (если ребенок родился до 31 декабря 2023 года – 300 тыс. крон).

на одного ребенка (если ребенок родился до 31 декабря 2023 года – 300 тыс. крон). 525 тыс. крон в случае многоплодной беременности (450 тыс. крон).

Помощь выплачивается в виде ежемесячных начислений – родители одного ребенка в течение трех лет получают до 15 тыс. крон или до 22,5 тыс. крон в случае многоплодной беременности.

Демографическая ситуация у украинок в Чехии

В течение 2025 года украинки в Чехии дали жизнь 4500 детям. Несмотря на то, что этот показатель оказался самым большим среди остальных групп иностранцев, рождаемость среди украинских женщин довольно низкая.

Всего в Чехии официально зарегистрировано более 155 тыс. украинок в возрасте от 18 до 65 лет, имеющих временную защиту. Этим и объясняется значительное количество украинских детей, рожденных в этой стране.

"Рождаемость среди украинок существенно ниже, чем у чешек и других иностранок", – объясняют в Чешском статистическом управлении, связывая это с тем, что большинство украинок приехали не планировать семью, а спасались от войны, тогда как другие иностранки ехали в поисках работы.

Впрочем, даже этот показатель для Чехии является весомым – в среднем 24% всех детей в Евросоюзе были рождены иностранками, в частности в Германии – 32,5%, в Австрии – почти 36%, в Чехии – только 13% (и 17% – у кого хотя бы один из родителей является иностранцем). Итак, потенциал есть, но воспользуется ли им страна, зависит от политической воли.

Что говорят эксперты

Ключевой проблемой аналитики называют отсутствие государственных выплат для украинцев после рождения ребенка. Это касается даже тех, кто получил специальный долгосрочный вид на жительство сроком на пять лет – и при этом официально работает и платит налоги.

"Они исключены из выплат, хотя очень активно наполняют систему. Это очень несправедливо", – говорит эксперт по вопросам миграции Caritas Czech Republic Клара Боумова.

Влиятельный чешский социолог Даниэл Прокоп называет выплаты самым простым и быстрым шагом для стимулирования рождаемости. "Больше всего помогло бы, если бы беженки из Украины родительский взнос получали", – говорит он.

Аналитик Даниэл Гуле соглашается с такой позицией. "Мы имеем тысячи украинских женщин в активном репродуктивном возрасте. Их следует мотивировать", – считает он.

Но есть и предостережения: исследовательница Гана Гашкова напоминает, что повышение выплат обычно дает лишь краткосрочный эффект на рождаемость. А представительница украинской общины Ильнара Дудаш указывает на более глубокую проблему.

"Первое, что нужно дать человеку – ощущение стабильности. С временной защитой, которую продлевают каждый год, это ощущение не приходит никогда. Зачем что-то планировать, если не знаешь, будешь ли здесь завтра?" – заявляет она.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Чехии планируют усилить контроль за украинцами с временной защитой, в частности сократить разрешенное время пребывания за границей и ввести более жесткие последствия за нарушение правил. В то же время для тех, кто легально работает и соблюдает законы, условия останутся стабильными, а возможности для долгосрочного проживания даже расширятся.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!