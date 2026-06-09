Нардепы изменили правила аренды жилья: владельцы квартир будут платить налоги по-новому

В Украине пересмотрели налоговую нагрузку на граждан, которые официально сдают недвижимость в аренду. Теперь ставка налога на доходы физических лиц для них снизилась с 18% до 5%.

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Об этом сообщила OBOZ.UA глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк. Речь идет не об отдельном документе, а о законопроекте №15111-д о налогообложении цифровых платформ, который 9 июня был принят во втором чтении (в целом). "За" проголосовал 241 нардеп (поименное голосование – по ссылке). По фракциям и группам голоса разделились так:

"Слуга народа" – 169;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батькивщина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 16;

"Доверие" – 17;

"За будущее" – 12;

"Голос" – 6;

"Восстановление Украины" – 13;

внефракционные – 8.

Как отметила Шуляк, совокупная налоговая нагрузка на арендодателей снизится с 23% (18% НДФЛ + 5% военный сбор) до 10%, что должно вывести из тени рынок аренды жилья. Они самостоятельно будут подавать годовую налоговую декларацию по результатам года и платить налог в бюджет. Новые правила распространяются на доходы от предоставления в аренду как жилой, так и нежилой недвижимости.

Почему рынок аренды оказался в тени

По словам Елены Шуляк, именно высокие налоги в 23% оставались главной причиной того, что подавляющее большинство рынка работает неофициально. Текущая статистика четко это подтверждает:

по итогам позапрошлого года доход от сдачи жилья в аренду задекларировали лишь 900 украинцев;

еще около 56 тысяч граждан сдают имущество как ФОПы на упрощенной системе налогообложения.

Для страны с многомиллионным жилым фондом такие цифры являются прямым свидетельством того, что львиная часть рынка находится в тени, а собственники избегают заключения официальных договоров.

Цель реформы

Снижение фискального давления должно стать понятным стимулом для добровольной легализации арендных отношений. Вместо высоких ставок, которые рынок просто игнорирует, государство предлагает более простые и выгодные условия для работы в правовом поле.

"Уменьшение ставки НДФЛ до 5% может сделать официальное оформление арендных отношений менее обременительным для владельцев жилья. Ожидается, что более низкая ставка налога (5% плюс 5% военного сбора), фактически в 10%, вместо 23%, может создать для арендодателей более простой и понятный стимул заключать договоры, декларировать доходы и работать в правовом поле", – акцентировала Елена Шуляк.

Кроме того, детенизация рынка является критически важной для глобальных изменений в стране. Сейчас в Украине продолжается масштабная жилищная реформа, призванная заменить советские правила эффективными европейскими моделями.

"В Украине сейчас идет масштабная жилищная реформа, цель которой – изменить советские правила предоставления жилья тем, кто в этом нуждается, к эффективным европейским моделям, среди которых и социальная аренда. Но этот инструмент мы не сможем запустить без детенизации рынка аренды жилья. А для нее, в свою очередь, нужно снижение налога, за что, собственно, сегодня и прологосувала Верховная рада", – резюмировала нардеп.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в некоторых городах Украины ежемесячные платежи по программе еОселя уже ниже средней стоимости аренды однокомнатных квартир. В большинстве других безопасных регионов выплаты по ипотеке лишь на 10-20% превышают аренду, поэтому при наличии первого взноса покупка жилья все чаще становится выгоднее долгосрочной аренды.

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