Стоимость аренды за год подскочила на 67%: что украинцы массово выбирают вместо квартир

После зимнего пика цены на аренду домов в крупных городах начали снижаться, но в областях и пригородах они продолжают стремительно расти, местами почти сравнявшись со стоимостью в самих областных центрах. Больше всего за год подорожала аренда в Одесской области – с $500 до $970 в месяц, а на Львовщине цены выросли на 67%, что свидетельствует о растущем спросе.

Об этом свидетельствуют данные профильной платформы для поиска недвижимости. Особенно заметный скачок спроса произошел в январе и феврале – именно в период, когда украинцы столкнулись с новыми перебоями в энергоснабжении.

Традиционно рынок аренды домов имеет четкую сезонность – наибольший спрос наблюдается во второй половине лета и в начале осени. Однако последние годы показывают, что этот сегмент все сильнее реагирует на внешние факторы – прежде всего ситуацию с энергетикой.

Как отмечает руководитель профильной платформы Людмила Кирюхина, аналогичный резкий всплеск уже наблюдался летом 2024 года во время масштабных блэкаутов, когда спрос на автономное жилье стремительно вырос. После зимнего пика арендные ставки в областных центрах начали снижаться.

Во многих крупных городах, в частности в Киеве, Львове и Одессе, медианные цены на аренду частных домов вернулись к уровню прошлого года. Однако в пригородах и в пределах областей ситуация противоположная – там цены продолжили расти. В некоторых регионах стоимость аренды дома в области уже почти сравнялась или даже приблизилась к стоимости аренды в самом областном центре.

Одним из самых ярких примеров стала Львовская область. За год аренда частных домов здесь выросла на 67%, достигнув отметки 800 долларов в месяц. Это почти полностью сравняло цены в области со стоимостью аренды в самом Львове.

Абсолютный рекорд по темпам роста зафиксировали в Одесской области. За год аренда частных домов здесь почти удвоилась – с 500 до 970 долларов в месяц. Для сравнения, в самой Одессе цены остались стабильными и держатся на уровне 1200 долларов.

В столице самый высокий уровень цен зафиксировали в феврале 2026 года. Тогда средняя стоимость аренды частного дома в Киеве достигла 2370 долларов в месяц. После стабилизации энергетической ситуации рынок начал охлаждаться, и к середине мая медианная цена снизилась до 2000 долларов, фактически вернувшись к уровню прошлого года.

Похожая тенденция наблюдается и в Киевской области. В феврале аренда здесь достигла 2200 долларов, но впоследствии снизилась до 1800 долларов. Отмечается, что это на 18,2% меньше, чем в зимний пик. Впрочем, если сравнивать год к году, даже после снижения аренда в области все равно подорожала примерно на 20%.

Причина не только в сезонности. Все больше украинцев ищут жилье, которое дает ощущение большей независимости от внешних кризисов:

возможность установить генератор;

автономное отопление;

резерв воды;

большее пространство для семьи;

более безопасные условия во время перебоев с коммунальными услугами.

Аналитики считают, что рынок аренды домов уже взял курс на дальнейший рост. Традиционно самыми активными для этого сегмента остаются лето и осень, когда многие семьи меняют жилье или ищут более комфортные условия.

