Закон о "налогах на Uber и OLX" принят во втором чтении: что изменится для украинцев

Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект о налогообложении цифровых платформ (типа Bolt, Uklon, Glovo, Uber или Airbnb). При доработке в документ внесли ряд изменений, в частности изменилась ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – она будет в размере 10%, при этом отдельная уплата военного сбора не предусмотрена. Принятие закона – часть обязательств Украины перед Международным валютным фондом (МВФ).

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Речь идет о законопроекте №15111-д, который уже приняли в первом чтении (за основу) 8 апреля. Голосование во втором чтении (в целом) состоялось 9 июня после длительного обсуждения, потому что к документу подали около 3500 правок. "За" проголосовал 241 нардеп (поименное голосование – по ссылке). По фракциям и группам голоса разделились так:

"Слуга народа" – 169;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батькивщина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 16;

"Доверие" – 17;

"За будущее" – 12;

"Голос" – 6;

"Восстановление Украины" – 13;

внефракционные – 8.

Що далі

Документ еще должны подписать спикер парламента и президент Владимир Зеленский.

Новые правила все равно заработают только с 2027 года .

. Первые налоги по новым правилам фактически будут уплачиваться уже в 2028 году – за доходы 2027-го.

по новым правилам фактически будут уплачиваться – за доходы 2027-го. По расчетам Минфина, это обеспечит поступления в бюджет около 14 млрд грн ежегодно.

Что именно меняется

Речь идет о налогообложении доходов, которые украинцы получают через цифровые платформы – такие как Bolt, Uklon, Glovo, Uber или Airbnb. Документ вводит специальный налоговый режим для тех, кто зарабатывает через такие сервисы.

Главные истории дня

Ключевая идея – сделать эти доходы официальными, но в то же время не применять полные ставки налогообложения. Так:

налог на доходы физических лиц в размере 10%, при этом отдельная уплата военного сбора не предусмотрена (сейчас: 18% + 5% = 23)

доход от реализации товаров через платформы суммой до 2000 евро в год освободили от налогообложения;

освободили от налогообложения; операторы платформ должны стать налоговыми агентами : они сами будут удерживать средства, поэтому пользователям не нужно будет подавать декларации или открывать специальные счета.

: они сами будут удерживать средства, поэтому пользователям не нужно будет подавать декларации или открывать специальные счета. скорректирован режим для ФЛП – оператор не удерживает налог, если пользователь зарегистрирован как предприниматель (т.к. ФЛП уплатит свой налог сам), однако при продаже личных вещей будет действовать общая ставка 10%;

– оператор не удерживает налог, если пользователь зарегистрирован как предприниматель (т.к. ФЛП уплатит свой налог сам), однако при продаже личных вещей будет действовать общая ставка 10%; вводится блокировка сайтов-нарушителей и создание реестра добросовестных операторов на ресурсах ГНС.

и создание реестра добросовестных операторов на ресурсах ГНС. внесены изменения в КЗоТ, которые запрещают автоматически переквалифицировать гражданско-правовые отношения с платформами в трудовые.

То есть новые правила ориентированы прежде всего на физических лиц, которые работают через цифровые сервисы без оформления ФЛП или с минимальным администрированием. Воспользоваться льготным режимом смогут те, кто:

работает без наемных работников;

имеет ограниченный годовой доход (до установленного лимита – примерно несколько миллионов гривен);

не занимается продажей подакцизных товаров.

При этом следует помнить, что Украина постепенно гармонизирует свое законодательство с европейскими нормами. В частности, планируется внедрение международного обмена налоговой информацией (по стандарту DAC7), что позволит отслеживать доходы даже через иностранные платформы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, почти половина украинцев готовы согласиться на повышение налогов, если это позволит государству получать международную финансовую помощь и стабильно финансировать армию и социальные выплаты. Решение напрямую связано с условиями по пакету поддержки Украины на около 90 млрд евро.

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