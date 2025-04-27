Стоимость аренды квартир резко переписали: сколько теперь стоит снять жилье в Киеве

В Киеве существенно переписали стоимость аренды квартир (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат). За последний месяц она выросла на 13,69%, или более чем на 2 500 грн – со средних 18 472 до 21 000 грн.

Видео дня

Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за год стоимость съема жилья в столице выросла еще больше – на 32,39%, или более чем 5 000 грн.

А вот за последние 6 месяцев цены на аренды изрядно снизились. Удешевление составило 12,45%, или почти 3 000 грн.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир в среднем стоит от 11 000 до 34 228 грн. Т.е. разница между самым дорогим и самым дешевым составляет 23 228 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 11 000 грн. А также:

в Днепровском – 14 000 грн;

Дарницком – 16 000 грн;

Святошинском – 16 250 грн;

Оболонском – 17 000 грн;

Голосеевском – 18 000 грн;

Подольском – 21 150 грн.

Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе – в среднем 34 228 грн. А кроме того:

Печерском – 27 500 грн;

Соломенском – 25 000 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 11 200 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается 10,5%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 18 000 и 20 000 грн. Таких объявлений 7,3%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 30 600 грн. Таких объявлений насчитывается по 10,8%.

Где в Украине аренда 1-комнатных квартир "съедает" почти всю зарплату

Вместе с тем, аренда 1-комнатной квартиры в Киеве "съедает" 65% средней зарплаты жителей города. Примечательно же то, что это не самый высокий показатель по стране.

Так, по данным большого профильного портала, самый большой процент зарплаты за аренду 1-комнатной квартиры вынуждены жители Ужгорода. Там за наем такого жилья придется отдать сразу 76% среднего месячного заработка.

Также огромную часть зарплаты аренда жилья "съедает" в Луцке – 75%. А кроме того, во:

Львове – 71%;

Ивано-Франкковске – 61%;

Житомире – 60%.

Наименьшую же часть зарплаты за аренду квартиры отдают жители Харькова – 19%. А также Запорожье – 25%.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!