Стоимость аренды квартир резко переписали: сколько теперь стоит снять жилье в Киеве
В Киеве существенно переписали стоимость аренды квартир (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат). За последний месяц она выросла на 13,69%, или более чем на 2 500 грн – со средних 18 472 до 21 000 грн.
Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за год стоимость съема жилья в столице выросла еще больше – на 32,39%, или более чем 5 000 грн.
А вот за последние 6 месяцев цены на аренды изрядно снизились. Удешевление составило 12,45%, или почти 3 000 грн.
Где снимать квартиру дешевле всего
В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир в среднем стоит от 11 000 до 34 228 грн. Т.е. разница между самым дорогим и самым дешевым составляет 23 228 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.
Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 11 000 грн. А также:
- в Днепровском – 14 000 грн;
- Дарницком – 16 000 грн;
- Святошинском – 16 250 грн;
- Оболонском – 17 000 грн;
- Голосеевском – 18 000 грн;
- Подольском – 21 150 грн.
Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе – в среднем 34 228 грн. А кроме того:
- Печерском – 27 500 грн;
- Соломенском – 25 000 грн.
Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве
В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 11 200 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается 10,5%.
Стоимость аренды 2-комнатных квартир
2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 18 000 и 20 000 грн. Таких объявлений 7,3%.
Цена аренды 3-комнатных квартир
3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 30 600 грн. Таких объявлений насчитывается по 10,8%.
Где в Украине аренда 1-комнатных квартир "съедает" почти всю зарплату
Вместе с тем, аренда 1-комнатной квартиры в Киеве "съедает" 65% средней зарплаты жителей города. Примечательно же то, что это не самый высокий показатель по стране.
Так, по данным большого профильного портала, самый большой процент зарплаты за аренду 1-комнатной квартиры вынуждены жители Ужгорода. Там за наем такого жилья придется отдать сразу 76% среднего месячного заработка.
Также огромную часть зарплаты аренда жилья "съедает" в Луцке – 75%. А кроме того, во:
- Львове – 71%;
- Ивано-Франкковске – 61%;
- Житомире – 60%.
Наименьшую же часть зарплаты за аренду квартиры отдают жители Харькова – 19%. А также Запорожье – 25%.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.
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