Налоговики с 30 сентября получат данные о счетах из-за границы всех украинцев: введут новые правила

В Украине с 30 сентября Государственная налоговая служба автоматически начнет получать данные о состоянии банковских счетов граждан за рубежом. Для этого не требуется отдельный запрос, а сообщать владельцу счета не нужно.

Видео дня

Как пишет издание SUD.UA, Государственная налоговая служба получила одобренный глобальным форумом ОЭСР отчет о зрелости системы управления информационной безопасностью в Украине и обмене информацией для налоговых целей. Таким образом Украина станет равноправным партнером в международной системе автоматического обмена информацией, объединяющей 115 стран, в том числе всех государств-членов ЕС.

В свою очередь, как сообщал председатель Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев, Украина готова на техническом и законодательном уровне к подключению систем CRS/CbC. "Это означает, что в ГНС в ближайшее время появится информация о состоянии банковских счетов резидентов Украины за рубежом, а также целый ряд финансовой информации об участниках международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций по уплате налогов, объемов доходов, видов деятельности, численности работающих и многое другое" , – отмечал он.

Кроме того, по словам Гетманцева, получение от партнеров информации и ее систематизированный анализ позволит повысить эффективность контроля за декларированием подлежащих налогообложению активов и доходов и усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов.

Также ранее ДПС обнародовала Список подотчетных юрисдикций с которыми Украина будет обмениваться информацией о подотчетных финансовых счетах для целей Многостороннего соглашения CRS. Первой предельной датой обмена для Украины будет до 30 сентября 2024 - относительно информации о подотчетных счетах за отчетный период с 1 июля 2023 по 31 декабря 2023 года.

В дальнейшем автоматический обмен информацией будет производиться на ежегодной основе. Отчетный период, по общему правилу, это календарный год, предшествующий году обмена информацией.

Добавим, что Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information или Общий стандарт отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (Общий стандарт отчетности CRS) – это международный стандарт, требующий от имплементирующих его стран осуществлять сбор информации от финансовых учреждений о денежных счетах.

Как ранее писал OBOZ.UA, все украинские банки согласно постановлению НБУ обязаны публиковать существенные характеристики кредита (паспорт) и предоставлять их по требованию клиента. В характеристиках указана реальная процентная ставка, все возможные штрафы, срок предоставления кредита, сумма. Большинство банков документ с характеристиками публикуют в самом менее заметном месте на сайте : в самом конце страницы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!