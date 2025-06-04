Налоговая проверяет украинцев по-новому: за что штрафуют чаще всего

Украинские налоговики в этом году уже провели тысячи проверок, по результатам которых было доначислено почти 700 млн грн штрафов. Самыми распространенными нарушениями были невыдача фискального чека, ненадлежащее оформление трудовых отношений с наемными лицами, отсутствие акцизов для подакцизных товаров.

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Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко. По его данным в 2025 году специалисты налогового аудита уже провели 16,5 тысячи фактических проверок, касающихся соблюдения законодательства при расчетных операциях и легальности оформления трудовых отношений с работниками.

Всего по результатам всех проверок было доначислено более 692,3 млн грн штрафов. Самыми распространенными нарушениями были:

невыдача фискального чека;

нарушение порядка ведения учета товарных запасов по месту их реализации;

использование труда наемных лиц без надлежащего оформления трудовых отношений;

отсутствие кодов УКТ ВЭД для подакцизных товаров или марки акцизного налога для алкогольных напитков.

Кравченко сообщил, что налоговая изменила подходы к проверкам и повысила их эффективность и прозрачность. Главный фокус сделали на их цифровизации. Он напомнил, что в 2025 году было начато видеофиксацию проверок через нагрудные видеорегистраторы. Таким образом обе стороны процесса (и сотрудник ГНС, и человек, которого проверяют) остаются защищены, а качество и объективность контрольных мероприятий – повышены.

"Наша цель – создать равные условия для всех, сделать процесс более удобным, минимизировать коррупционные риски и защитить права субъектов хозяйствования и должностных лиц контролирующих органов во время судебных обжалований", – подчеркнул Руслан Кравченко.

Также OBOZ.UA сообщал, что в пунктах пропуска на границе Украины запустили мобильные сканеры, которые позволяют осуществлять осмотр транспортных средств и грузов без их открытия, чтобы эффективнее противодействовать контрабанде и другим нарушениям таможенного законодательства. Ими оборудовали пункты пропуска, которые являются ключевыми направлениями для украинского экспорта в страны ЕС:

"Порубное – Сирет" (Румыния);

"Орловка – Исакча" (Румыния);

"Ужгород – Вишне Немецкое" (Словакия);

"Краковец – Корчова" (Польша);

"Ягодин – Дорогуск" (Польша).

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