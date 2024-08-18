Налог на землю в Украине: кому нужно его платить и как онлайн проверить сумму

В Украине земельный налог является обязательным платежом для владельцев земельных угодий, ставка которого зависит от типа участка и его денежной оценки. Проверить начисленную сумму налога можно через Электронный кабинет налогоплательщика, а в случае разногласий – обратиться в налоговые органы для перерасчета.

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Об этом пишетАгро24. Этот налог является источником финансирования государственного и местных бюджетов, что обеспечивает поддержку инфраструктуры, социальных программ и других важных потребностей. Однако для многих украинцев процедура начисления и уплаты земельного налога может показаться сложной и непонятной.

Налог на землю в Украине начисляется контролирующими органами в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины. Для физических лиц сумма налога рассчитывается на основе данных о земельном участке и его нормативной денежной оценке. Эта сумма указывается в налоговом уведомлении-решении, которое посылается плательщику до 1 июля каждого года.

Ставка земельного налога зависит от разных факторов, в частности от типа земельного участка, его местонахождение и наличия нормативной денежной оценки. К примеру, для земель общего использования ставка не может превосходить 1% от их нормативной денежной оценки, тогда как для сельскохозяйственных угодий она варьируется от 0,3% до 1%. В случае, если нормативная денежная оценка не производилась, налог устанавливается на основе нормативной денежной оценки единицы площади пашни по области.

Физические лица могут проверить начисленные им суммы земельного налога через электронные сервисы. Для этого можно воспользоваться Электронным кабинетом налогоплательщика, доступ к которому осуществляется посредством квалифицированной электронной подписи (КЭП). В этом кабинете пользователи могут просматривать налоговые уведомления-решения, а также проверять информацию о своих земельных участках.

В случае выявления разногласий между данными контролирующих органов и собственными расчетами плательщика, последний вправе обратиться в налоговые органы с требованием проведения перерасчета. Если подтверждаются разногласия, контролирующий орган в течение десяти рабочих дней должен провести коррекцию и прислать плательщику новое налоговое уведомление-решение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, земельный налог в Украине обязателен для всех собственников и пользователей земельных участков, но законодательство предусматривает освобождение от уплаты для некоторых категорий граждан. Пенсионеры по возрасту освобождаются от уплаты налога, если площадь их земельного участка не превышает установленные лимиты.

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