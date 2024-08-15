Некоторые украинцы могут не платить налог на землю: кто именно и что для этого нужно

Земельный налог в Украине обязателен для всех собственников и пользователей земельных участков, но законодательство предусматривает освобождение от уплаты для некоторых категорий граждан, включая пенсионеров. Пенсионеры по возрасту освобождаются от уплаты налога, если площадь их земельного участка не превышает установленные лимиты.

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OBOZ.UA разобрался, кто может не платить налог на землю. В Украине предусмотрен ежегодный налог на землю, обязательный для всех землевладельцев и постоянных землепользователей. Однако законодательство предусматривает льготы, позволяющие некоторым категориям граждан снизить налоговую нагрузку или вовсе освободиться от уплаты налога.

Земельный налог – это обязательный платеж, который каждый год должны совершать все владельцы или пользователи земельных участков. Его размер определяется путем умножения нормативной денежной оценки земельного участка на ставку налога, установленную местным советом. Ставки налога могут варьироваться в зависимости от целевого назначения земельного участка и его местоположения.

Налог начисляется на основании данных из Государственного земельного кадастра. Органы контроля посылают счет с суммой налога до 1 июля текущего года. На этом счете указываются кадастровый номер и площадь земельного участка, размер ставки налога и возможные льготы по уплате налога.

Кто может не платить земельный налог

Законодательство предусматривает, что земельный налог можно не платить, если площадь участка не превышает установленные лимиты. Пока они такие:

для ведения личного крестьянского хозяйства: не более 2 гектаров;

не более 2 гектаров; для строительства и обслуживания жилого дома:

в селах – не более 0,25 га;

в поселках – не более 0,15 га;

в городах – не более 0,10 га;

для индивидуального дачного строительства: не более 0,10 га;

для строительства индивидуальных гаражей: не более 0,01 га;

не более 0,01 га; для ведения садоводства: не более 0,12 га.

Льготные категории населения

Некоторые категории граждан могут быть освобождены от уплаты земельного налога или платить его в уменьшенном размере. К ним относятся:

пенсионеры (по возрасту): освобождаются от уплаты налога при условии, что площадь земельного участка не превышает установленные нормы;

освобождаются от уплаты налога при условии, что площадь земельного участка не превышает установленные нормы; лица с инвалидностью первой и второй группы;

физические лица, воспитывающие трех и более детей младше 18 лет;

ветераны войны;

лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

Пенсионеры, получающие пенсию по возрасту, имеют право на освобождение от уплаты земельного налога, если их земельный участок не превышает установленные нормы по площади. Это означает, что большинство пенсионеров в Украине, владеющих земельными участками для личных нужд, не будут платить этот налог при условии, что их участки соответствуют нормативным ограничениям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине подорожала аренда земли сельскохозяйственного назначения. Во ІІ квартале 2024 года (апрель-июнь) ее стоимость выросла до средних 3550 грн за гектар. Что на 5,1% превышает цену соответствующего периода 2023 года и на 5,4% больше ее стоимости в I квартале 2024-го (январь-март).

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