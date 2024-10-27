Надбавка к пенсиям от ООН: кто сможет получить средства и каков размер выплат

Украинские пенсионеры могут получать денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН, которая составит разницу между 3250 гривен и размером их пенсии. Также пенсионеры могут рассчитывать на возрастные надбавки в ноябре: 300 гривен (70-75 лет), 456 гривен (75-80 лет) и 570 гривен (старше 80 лет).

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OBOZ.UA выяснил, кто может получить надбавку к пенсии. В рамках совместного проекта с Всемирной продовольственной программой ООН украинские пенсионеры получают возможность рассчитывать на дополнительную денежную помощь, которая может существенно облегчить их жизнь в условиях роста цен на базовые товары и услуги. Помощь оказывается тем пенсионерам, которые:

получают пенсию менее 3250 гривен;

проживают на территориях активных или возможных боевых действий;

не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций или пособий для внутренне перемещенных лиц.

Этот подход основан на данных, содержащихся в базах Пенсионного фонда Украины, что позволяет автоматически идентифицировать лиц, имеющих право на получение помощи, без необходимости обращаться в соответствующие органы. Дополнительная денежная помощь от Всемирной продовольственной программы предоставляется пенсионерам, проживающим в регионах активных или возможных боевых действий, в частности, в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Выплаты производятся без необходимости подачи заявления со стороны пенсионеров. Размер дополнительной помощи составит разницу между 3250 гривен и размером текущей пенсии. Таким образом, пенсионер, получающий, например, 2800 гривен, получит дополнительные 450 гривен.

Кроме того, в ноябре 2024 запланировано повышение пенсионных выплат для тех пенсионеров, которые имеют право на возрастную надбавку. Она выплачивается в зависимости от возраста и может составлять:

300 гривен для лиц от 70 до 75 лет;

456 гривен для пенсионеров от 75 до 80 лет;

570 гривен для лиц старше 80 лет.

Денежная помощь от ВПП ООН будет начисляться автоматически на банковские карты пенсионеров или выплачиваться через отделения Укрпочты для получающих пенсии почтовыми переводами. Это позволяет избежать очередей и сэкономить время для пенсионеров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсионеры, которым не хватает стажа для получения пенсии, могут претендовать на социальную помощь по достижении 65 лет, если их доход не превышает прожиточный минимум. Размер такой помощи в 2024 году составляет 2361 грн.

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