Без стажа не будет пенсии: какие суммы выплат предусмотрены для невыполнивших требования

Пенсионеры, которым не хватает стажа для получения пенсии, могут претендовать на социальную помощь по достижении 65 лет, если их доход не превышает прожиточный минимум. Размер такой помощи в 2024 году составляет 2361 грн.

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OBOZ.UA разобрался, на какую социальную помощь могут претендовать пенсионеры. Вопрос пенсионного обеспечения в Украине актуален для многих граждан, особенно тех, кто достиг пенсионного возраста, но не набрал достаточного количества страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.

Согласно законодательству Украины, в 2024 году люди могут выйти на пенсию по возрасту в зависимости от количества приобретенного страхового стажа. Для этого установлены следующие требования:

выход на пенсию в 60 лет возможен при наличии 31 года страхового стажа;

в 63 года для выхода на пенсию необходимо иметь не менее 21 года стажа;

в 65 лет пенсию можно получить при наличии 15 лет стажа.

Те украинцы, у которых нет достаточного стажа для назначения пенсии, могут претендовать на социальную помощь после достижения 65 лет. Размер такой помощи приравнивается к прожиточному минимуму, который в 2024 году составляет 2361 гривну. Следует отметить, что эта помощь не является постоянной и может пересматриваться каждые шесть месяцев с учетом имущественных изменений и совокупного среднемесячного дохода семьи.

Социальная пенсия предоставляется лицам, никогда не работавшим или не набравшим минимум 15 лет стажа. Она имеет целью поддержать тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах и не имеет других источников дохода.

Чтобы получить социальную помощь, пенсионер должен обратиться в ближайший орган социальной защиты населения. Для оформления помощи необходимо иметь следующие документы:

паспорт и идентификационный код;

справку из Пенсионного фонда об имеющемся страховом стаже;

декларацию о доходах каждого члена семьи за последние шесть месяцев.

Если человек проживает не по месту прописки, нужно также предоставить справку, что он не получает подобной помощи по месту регистрации. Социальная помощь предоставляется только тем пенсионерам, у которых нет других источников дохода. Однако есть ряд условий, при которых могут отказать в назначении социальной помощи. Основные основания для отказа:

пенсионер продолжает работать, получает другие выплаты или имеет дополнительный доход, в частности, от сдачи имущества в аренду;

кто-то из членов семьи за последние шесть месяцев приобрел товары или услуги стоимостью более 50 000 гривен;

в собственности лица или членов его семьи есть более одного жилья или более одной машины;

среднемесячный совокупный доход семьи превышает 2361 гривну на одного человека.

Размер социальной пенсии может варьироваться в зависимости от доходов семьи. Максимальная сумма, которую можно получить в качестве социальной пенсии, не превышает 3028 гривен – это прожиточный минимум для трудоспособного лица.

Социальная пенсия назначается на определенный период и каждые шесть месяцев пересматривается. Если у человека или членов его семьи меняется имущественное состояние или доход, эти изменения могут повлиять на размер пособия или даже на его отмену.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2024 году для ухода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 31 года страхового стажа, и эти требования будут расти до 2028 года. Если стажа не хватает, его можно докупить или получить пособие вместо пенсии.

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