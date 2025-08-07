На границе с Польшей большие очереди, пограничники усилили работу: на каком пункте пропуска собралось больше 100 авто

На границе Украины и Польши образовались большие очереди из автомобилей, в связи с чем пограничники усилили работу для ускорения оформления граждан. В частности, вечером 7 июля на пункте пропуска "Шегини" застряли 150 авто. Среди причин – летний сезон отпусков.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Там отметили: на сложную ситуацию в "Шегинях" также повлияли ремонтные работы, проводящиеся с украинской стороны.

"С началом летнего сезона пассажиропоток через пункты пропуска Львовской области вырос на 40%. А в выходные – еще на 16% по сравнению с буднями", – говорится в сообщении.

Где на границе собрались большие очереди

Шегини – 150 автомобилей.

Краковец – 100.

Грушев – 30.

Угринов – 25.

Нижанковичи – 10.

Вместе с тем, отмечается, 2 пункта пропуска работают без задержек. Это:

Смильница.

Рава-Русская.

Пограничники усилили работу

Вместе с тем, подчеркивается, в связи с большими очередями, пограничники усилили свою работу – ожидается, что это поможет "ускорить оформление граждан". В частности:

В пиковые часы увеличено количество нарядов.

Развернуты дополнительные автоматизированные рабочие места.

Регулярно проводятся встречи с польскими пограничниками – "для совместного поиска решений, которые помогут ускорить пропуск через границу".

Что делать путешественникам

Проверяйте актуальную информацию об очередях перед выездом.

Планируйте запас времени на возможные задержки.

Актуальную информацию по загруженности пунктов пропуска на всей границе Украины можно получить с помощью интерактивной карты Гостаможенной службы. Она находится по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом за первые полгода 2025-го украинскую границу пересекли более 16 млн раз (статистика включает как выезды, так и въезды). При этом 85% записей приходятся на граждан Украины, из которых 250 тыс. человек не вернулись.

