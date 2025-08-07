На границе с Польшей большие очереди, пограничники усилили работу: на каком пункте пропуска собралось больше 100 авто
На границе Украины и Польши образовались большие очереди из автомобилей, в связи с чем пограничники усилили работу для ускорения оформления граждан. В частности, вечером 7 июля на пункте пропуска "Шегини" застряли 150 авто. Среди причин – летний сезон отпусков.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Там отметили: на сложную ситуацию в "Шегинях" также повлияли ремонтные работы, проводящиеся с украинской стороны.
"С началом летнего сезона пассажиропоток через пункты пропуска Львовской области вырос на 40%. А в выходные – еще на 16% по сравнению с буднями", – говорится в сообщении.
Где на границе собрались большие очереди
- Шегини – 150 автомобилей.
- Краковец – 100.
- Грушев – 30.
- Угринов – 25.
- Нижанковичи – 10.
Вместе с тем, отмечается, 2 пункта пропуска работают без задержек. Это:
- Смильница.
- Рава-Русская.
Пограничники усилили работу
Вместе с тем, подчеркивается, в связи с большими очередями, пограничники усилили свою работу – ожидается, что это поможет "ускорить оформление граждан". В частности:
- В пиковые часы увеличено количество нарядов.
- Развернуты дополнительные автоматизированные рабочие места.
- Регулярно проводятся встречи с польскими пограничниками – "для совместного поиска решений, которые помогут ускорить пропуск через границу".
Что делать путешественникам
- Проверяйте актуальную информацию об очередях перед выездом.
- Планируйте запас времени на возможные задержки.
Актуальную информацию по загруженности пунктов пропуска на всей границе Украины можно получить с помощью интерактивной карты Гостаможенной службы. Она находится по ссылке.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом за первые полгода 2025-го украинскую границу пересекли более 16 млн раз (статистика включает как выезды, так и въезды). При этом 85% записей приходятся на граждан Украины, из которых 250 тыс. человек не вернулись.
