На что украинцам дают 15 минут после покупки доллара: важное правило от НБУ

В Украине после обмена долларов в обменниках и кассах по правилам у клиента есть 15 минут, чтобы передумать и отменить обмен. В таком случае можно совершить обратный обмен без потери комиссии.

Об этом говорится в разъяснении НБУ. "Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", – пояснил регулятор.

В то же время иностранную валюту старого образца следует проверить на сайте центрального банка той страны, валюту которой хотите обменять, не потеряла ли банкнота платежную способность. В некоторых случаях такая валюта может быть обменена в любом обменном пункте.

Какую валюту обязаны принимать

Уполномоченные учреждения обязаны принимать банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств, и не имеют признаков значительного износа.

"В случае отказа обменивать валюту на основании года выпуска Национальный банк готов принимать обращения от граждан для проведения соответствующих проверок. Если во время проверки будут выявлены факты нарушения требований действующего законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, к нарушителям будут применяться адекватные меры воздействия", – объясняют в НБУ.

Также в ПриватБанке отметили, что выдают только те банкноты, которые предварительно проверили. То есть все они являются подлинными купюрами. Также правила Нацбанка обязывают эти доллары, даже если они 1996 года выпуска, принимать во всех кассах и обменниках.

Если в кассе или обменнике откажутся принимать доллары, клиент имеет право обратиться в Национальный банк и написать жалобу. Если жалоба подтвердится, то банк или обменник могут оштрафовать. В то же время если клиент не хочет брать доллары в кассе или обменнике из-за их качества, он имеет право отказаться от обмена.

"Если вас не удовлетворило состояние купюры, вы можете отказаться ее принимать", –пояснили в ПриватБанке.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, потому считает, что ставка 3,5% незаконна.

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