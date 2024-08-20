На что согласятся украинцы, которые будут получать до 3000 грн за покупки в магазинах: нардеп указал на важный нюанс
Для того, чтобы участвовать в программе "Национальный кешбэк" украинцам придется давать согласие на доступ, в частности, налоговиков к их банковским счетам и движению средств на них. Впрочем, сейчас налоговая служба и так может получать доступ к этой информации – однако только после подачи соответствующего запроса.
На этот нюанс в программе обратил внимание нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Опубликовав соответствующий документ Кабмина.
"Если я правильно читаю приложение, то этим решением правительство "распакует" банковскую тайну и получит всю информацию по движению денег на карточке/счете тех физиков, кто захочет принять участие. В том числе налоговая", – рассказал он.
В самом же документе отмечается: "для участия в экспериментальном проекте покупателю необходимо ... предоставить разрешение на предоставление информации для обеспечения соблюдения половодья Закона Украины "О банках и банковской деятельности" о банковской тайне, согласие на передачу информации о платежных операциях с выбранных текущих счетов в информационную систему для предоставления электронной публичной услуги "Кешбэк "Сделано в Украине".
При этом подчеркивается: между Минэкономики, Минцифры, Государственной налоговой службой (ГНС), банком, а также другими участниками программы будут заключены договоры об информационном взаимодействии, "которыми регулируются вопросы механизма и каналов информационного обмена".
Впрочем, следует помнить: налоговики и до этого могли получить доступ к банковскому счету. Однако для этого они сначала должны отправить соответствующий запрос.
Теперь же придерживаться этой процедуры им не придется. Ведь участники программы, по словам Железняка, добровольно предоставят им доступ к своей информации.
Что известно о программе "Национальный кешбэк"
Правительство приняло постановление о национальном кэшбеке 20 августа. По новой программе украинцы смогут получать компенсацию 10% за покупку отечественных товаров, но не более 3 000 грн в месяц. Так:
- программа заработает со 2 сентября;
- максимальный объем кешбэка – 3 тыс. грн в месяц;
- производители и продавцы товаров смогут присоединиться к программе через Дію.
Впрочем, потратить деньги, полученные от кешбэка, можно будет не на что угодно – а на четко определенный перечень товаров. В частности, на:
- медицинские и коммунальные услуги;
- спорт;
- кино;
- билеты на поезд и пр.
Также, отмечается, этими деньгами можно задонатить на ВСУ. Или же купить военные облигации.
Кешбэк будет предоставляться на товары украинского производства. Включая лекарства и медицинские изделия.
Впрочем, отмечается, он не будет начисляться на подакцизные товары. В частности, алкоголь и табачные изделия.
При этом участие покупателей, производителей и продавцов в программе является добровольным. Поэтому есть ли кешбэк на конкретный товар в конкретном магазине, покупателя будет информировать сам магазин. Также это можно будет проверить на сайте программы.
Чтобы начать получать кешбэк, необходимо открыть специальный счет и получить виртуальную или физическую карту в своем банке или в приложении онлайн-банкинга. После чего:
- дать согласие на передачу данных о транзакциях при покупке товаров с выбранных карточек.;
- в мобильном приложении Дія выбрать услугу Национальный кешбэк.
Как сообщал OBOZ.UA, также с 1 июля 2024 года в Украине ввели "книжные сертификаты", которые молодежь в возрасте 18 лет сможет получить через приложение Дія. На них можно будет купить книги на сумму 908 гривен. На реализацию этой программы выделено 370 миллионов гривен, которые поддержат украинских издателей и книжные магазины.
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