Украинцам будут платить до 3000 грн за покупки в магазинах: Кабмин утвердил "Национальный кешбэке". Все подробности

Правительство приняло постановление о национальном кешбэке. По новой программе украинцы смогут получать компенсацию 10% за покупку отечественных товаров, но не более 3000 грн в месяц. Обналичить эти средства не получится, но можно будет потратить безналом.

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Об этом сообщили в Минсоцполитики. Там отметили:

программа заработает с 2 сентября;

максимальный объем кешбека – 3 тыс. грн в месяц;

производители и продавцы товаров смогут присоединиться к программе через Дію.

"Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления денежной помощи украинцам "Национальный кешбэк". Согласно ему граждане будут получать компенсацию 10% стоимости купленных ими украинских товаров. Программа заработает 2 сентября 2024 года. Соответствующее решение утвердили на правительственном заседании 20 августа 2024 года", – говорится в сообщении.

На что можно будет потратить деньги "Национального кешбэка"

Впрочем, потратить деньги, полученные от кешбэк, можно будет не на что угодно – а на четко определенный перечень товаров. В частности, на:

медицинские и коммунальные услуги;

спорт;

кино;

билеты на поезд и пр.

Также, отмечается, этими деньгами можно задонатить на ВСУ. Или же купить военные облигации.

За покупку каких товаров будет насчитываться кешбэк

Как рассказали в министерстве, кешбэк будет предоставляться на товары украинского производства. Включая лекарства и медицинские изделия.

Впрочем, отмечается, он не будет начисляться на подакцизные товары. В частности, алкоголь и табачные изделия.

Как получать кешбэк от государства

Подчеркивается, что участие покупателей, производителей и продавцов в программе является добровольным. Поэтому, есть ли кэшбек на конкретный товар в конкретном магазине, покупателя будет информировать сам магазин. Также это можно будет проверить на сайте программы.

Чтобы же начать получать кэшбек, необходимо открыть специальный счет и получить виртуальную или физическую карту в своем банке или в приложении онлайн-банкинга. После чего:

дать согласие на передачу данных о транзакциях при покупке товаров с выбранных карточек.;

в мобильном приложении Дія выбрать услугу Национальный кешбэк.

"Накопленные за месяц средства будут приходить на созданную карточку раз в месяц до 20 числа следующего месяца. К примеру, кешбэк за товары, приобретенные в сентябре, придет на счет до 20 октября. Снять наличные со счета, куда начисляют средства за кешбэк, будет невозможно. Использовать денежные средства от кэшбека, начисленные в 2024 году, можно будет до 31 января 2025 года", – рассказали в министерстве.

В свою очередь, глава Минцифры Михаил Федоров подтвердил: для участия в программе не нужно будет посещать госучреждения и банки. "Это будет так же просто, как отправиться на "ковидную тысячу" или выплату ВПЛ", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, также с 1 июля 2024 года в Украине ввели "книжные сертификаты", которые молодежь в возрасте 18 лет сможет получить через приложение Дія. На них можно будет купить книги на сумму 908 гривен. На реализацию этой программы выделено 370 миллионов гривен, которые поддержат украинских издателей и книжные магазины.

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