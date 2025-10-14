"Мы уже на грани": Польша может прекратить прием беженцев из Украины

Польша достигла предела своих возможностей приема беженцев из Украины, поэтому власти планируют сосредоточиться на интеграции тех, кто уже въехал, в частности через систему образования. Поэтому новые беженцы могут столкнуться с отказами или бюрократическими барьерами.

Об этом в интервью RMF FM заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач. Он отметил, что это право государства – кому оказывать помощь и в каком объеме.

"Мы – открытое общество. Но когда масштаб превышает возможности инкультурации – возникают проблемы. А мы не хотим проблем в Польше. Я думаю, мы уже на грани. Больше мы не можем принимать. Прежде всего нужно начать их интегрировать. Это происходит через образование, но точно нельзя допустить ситуации, когда образуются отдельные кварталы", – отметил Пшидач.

Он отметил, что беженцы, которые приехали в Польшу, могут рассчитывать на поддержку от государства и общества. В то же время политик назвал перемещение мигрантов, которые "ищут лучшей жизни", другим делом.

"Государство имеет право решать, принимает ли таких мигрантов на постоянно, или только поддержать их, например, через помощь беженцам на месте. Это наше решение", – объяснил польский чиновник.

Поляки считают помощь беженцам слишком большой

За последние полгода отношение поляков к приему украинских беженцев ухудшилось. Согласно результатам социологического опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS), поддержка приема беженцев из Украины в Польше упала до самого низкого уровня за все время соответствующих исследований, то есть с 2014 года, а доля противников выросла до самого высокого уровня – 45%.

Поляки преимущественно (58%) считают, что доступ к таким льготам и услугам, как "800 плюс" (ежемесячная выплата 800 злотых на ребенка) или бесплатную медицинскую помощь должны иметь только украинцы, которые работают и платят налоги в Польше. Еще 25% выступают за то, что такие украинцы должны также иметь статус беженца, а 12% вообще против предоставления им таких льгот.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по состоянию на конец лета 2025 года сверх временной защиты в Европейском Союзе получили 4,37 млн украинских беженцев. Причем Польша оказалась среди лидеров по количеству принятых украинцев: в этой стране нашли приют 995,9 тыс., или почти 23% всех зарегистрированных граждан Украины.

