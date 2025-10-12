Количество украинцев за рубежом постепенно увеличивается: сколько беженцев в ЕС и где их больше всего

На конец лета 2025 года более 4,37 млн украинцев получили временную защиту в ЕС (Европейский Союз), больше всего – в Германии, Польше и Чехии. Большинство беженцев – женщины и дети, а нагрузка на население самые высокие в Чехии, Польше и Эстонии.

Об этом сообщает Eurostat. Эта цифра продолжает медленно, но уверенно расти ежемесячно, демонстрируя, что миграционные потоки не прекращаются .

По состоянию на 31 августа 2025 года общее количество лиц, получивших временную защиту, увеличилось на 30 980 человек (+0,7%) по сравнению с концом июля. Больше всего прироста зафиксировано в таких странах:

Германия: +6 800 человек (+0,6%);

+6 800 человек (+0,6%); Чехия: +5 175 человек (+1,4%);

+5 175 человек (+1,4%); Румыния: +2 370 человек (+1,2%).

Германия остается абсолютным лидером по количеству принятых украинцев: почти треть всех зарегистрированных в ЕС беженцев нашла приют именно здесь. Топ-3 стран по количеству украинских беженцев выглядит так:

Германия – 1 210 515 человек (27,7% от общего количества ЕС);

– 1 210 515 человек (27,7% от общего количества ЕС); Польша – 995 925 человек (22,8%);

– 995 925 человек (22,8%); Чехия – 385 855 человек (8,8%).

Хотя Германия приняла больше всего украинцев в абсолютных цифрах, меньшие страны испытывают значительно большую нагрузку. Для оценки используется показатель соотношения беженцев на 1 000 местных жителей. В среднем по ЕС он составляет 9,7 человека на 1 000 жителей, но в некоторых странах цифры значительно выше. Тройка стран с наибольшей нагрузкой на население:

Чехия – 35,4 человека на 1 000 жителей;

– 35,4 человека на 1 000 жителей; Польша – 27,3 человека на 1 000 жителей;

– 27,3 человека на 1 000 жителей; Эстония – 25,4 человека на 1 000 жителей.

По данным Eurostat, граждане Украины составляют более 98,4% всех лиц, получивших временную защиту в ЕС. Большинство из них – женщины и дети, что соответствует общей динамике миграции во время войны. Демографическое распределение по состоянию на конец августа 2025 года:

Взрослые женщины – 44,6%;

– 44,6%; Дети (несовершеннолетние) – 31,1%;

– 31,1%; Взрослые мужчины – 24,3%.

Больше всего украинцев находится под защитой в Германии (1,21 млн), далее следуют Польша (995,9 тыс.) и Чехия (385,8 тыс.). Прирост количества беженцев в августе по сравнению с июлем составил почти 31 тысячу человек, больше всего — в Германии (+6,8 тыс.), Чехии (+5,2 тыс.) и Румынии (+2,4 тыс.). В течение 2025 года динамика менялась:

январь – 25,5 тыс. чел;

– 25,5 тыс. чел; февраль – 21 тыс;

– 21 тыс; март – уменьшение на 45,5 тыс;

– уменьшение на 45,5 тыс; апрель – прирост 2,5 тыс;

– прирост 2,5 тыс; май – 10,8 тыс;

– 10,8 тыс; июнь – 32,9 тыс;

– 32,9 тыс; июль – 28,7 тыс.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, немецкое правительство ужесточит правила и условия для получения базовой социальной помощи ("бюргергельд"), которую выплачивают в том числе и гражданам Украины со статусом защиты. Теперь получатели, которые пропускают визиты в центр занятости, могут потерять выплату частично или полностью.

