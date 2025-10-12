Количество украинцев за рубежом постепенно увеличивается: сколько беженцев в ЕС и где их больше всего
На конец лета 2025 года более 4,37 млн украинцев получили временную защиту в ЕС (Европейский Союз), больше всего – в Германии, Польше и Чехии. Большинство беженцев – женщины и дети, а нагрузка на население самые высокие в Чехии, Польше и Эстонии.
Об этом сообщает Eurostat. Эта цифра продолжает медленно, но уверенно расти ежемесячно, демонстрируя, что миграционные потоки не прекращаются .
По состоянию на 31 августа 2025 года общее количество лиц, получивших временную защиту, увеличилось на 30 980 человек (+0,7%) по сравнению с концом июля. Больше всего прироста зафиксировано в таких странах:
- Германия: +6 800 человек (+0,6%);
- Чехия: +5 175 человек (+1,4%);
- Румыния: +2 370 человек (+1,2%).
Германия остается абсолютным лидером по количеству принятых украинцев: почти треть всех зарегистрированных в ЕС беженцев нашла приют именно здесь. Топ-3 стран по количеству украинских беженцев выглядит так:
- Германия – 1 210 515 человек (27,7% от общего количества ЕС);
- Польша – 995 925 человек (22,8%);
- Чехия – 385 855 человек (8,8%).
Хотя Германия приняла больше всего украинцев в абсолютных цифрах, меньшие страны испытывают значительно большую нагрузку. Для оценки используется показатель соотношения беженцев на 1 000 местных жителей. В среднем по ЕС он составляет 9,7 человека на 1 000 жителей, но в некоторых странах цифры значительно выше. Тройка стран с наибольшей нагрузкой на население:
- Чехия – 35,4 человека на 1 000 жителей;
- Польша – 27,3 человека на 1 000 жителей;
- Эстония – 25,4 человека на 1 000 жителей.
По данным Eurostat, граждане Украины составляют более 98,4% всех лиц, получивших временную защиту в ЕС. Большинство из них – женщины и дети, что соответствует общей динамике миграции во время войны. Демографическое распределение по состоянию на конец августа 2025 года:
- Взрослые женщины – 44,6%;
- Дети (несовершеннолетние) – 31,1%;
- Взрослые мужчины – 24,3%.
Больше всего украинцев находится под защитой в Германии (1,21 млн), далее следуют Польша (995,9 тыс.) и Чехия (385,8 тыс.). Прирост количества беженцев в августе по сравнению с июлем составил почти 31 тысячу человек, больше всего — в Германии (+6,8 тыс.), Чехии (+5,2 тыс.) и Румынии (+2,4 тыс.). В течение 2025 года динамика менялась:
- январь – 25,5 тыс. чел;
- февраль – 21 тыс;
- март – уменьшение на 45,5 тыс;
- апрель – прирост 2,5 тыс;
- май – 10,8 тыс;
- июнь – 32,9 тыс;
- июль – 28,7 тыс.
