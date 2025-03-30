Мошенники "занесли" в обменники фальшивые доллары: где был риск получить подделки

Украинцы могут получить в обменниках фальшивые деньги. К примеру, уже задержанные аферисты из Львовской области сдали в них поддельные 29 300 долларов – купюрами по 100 долларов.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

Подозреваемые покупали поддельные доллары в 2006 году выпуска.

Затем обменивали их на гривню в пунктах обмена валют.

Также за фальшивые деньги они покупали б/у технику.

"Младший из фигурантов координировал действия участников, сохранял подделку, проводил инструктажи, определял места сбыта и выдавал валюту для обмена, предварительно проверив, принимают ли поддельные купюры в пунктах обмена. Также он распределял вознаграждение между всеми членами группы", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в настоящее время о подозрении сообщено 9 фигурантам. Подозреваемые задержаны, а обвинительный акт по делу направлен в суд.

В свою очередь, в НБУ ранее сообщили, что в 2024 году на долю доллара выпало 93% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом фальшивыми преимущественно оказывались деньги больших номиналов.

Так, самой популярной среди мошенников стала банкнота в 100 долларов – 90% от общего количества изъятых поддельных купюр американской валюты пришлось именно на нее.

Вторая "любимая" купюра у злоумышленников – 50 долларов. На нее пришлось 9% от общего количества изъятых фальшивок.

В то же время, отметили в регуляторе, следует не совершать обменные операции "на руках", через интернет и т.п. Это, отмечается, поможет избежать получения подделок иностранной валюты

"Для обмена следует обращаться исключительно в лицензируемые Национальным банком пункты обмена валюты банков. Или в небанковские финансовые учреждения", – подчеркнули в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине увеличилось количество фальшивых банкнот гривни. По итогам 2024 года на 1 млн настоящих купюр приходилось около 5,1 поддельных, что больше, чем годом ранее. Впрочем, уверяют в НБУ, ситуация остается контролируемой и не представляет угрозы для экономики страны. Чаще всего мошенники подделывали купюры крупных номиналов – 200 и 500 грн.

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