Украинцам продавали фальшивые доллары: какие купюры подделали мошенники

В обменниках украинцы могут получить фальшивые доллары. В 2024 году на долю этой валюты выпало 93% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом фальшивыми преимущественно оказывались деньги больших номиналов.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: чаще всего фальшивомонетчики подделывали иностранные банкноты двух номиналов.

Так, самой популярной среди мошенников банкнотой стала в 100 долларов – 90% от общего количества изъятых поддельных купюр американской валюты пришлось именно на нее.

Вторая "любимая" купюра у злоумышленников – 50 долларов. На нее пришлось 9% от общего количества изъятых фальшивок.

Кроме долларов в Украине подделывали евро. На него, по данным НБУ, пришлось 7% изъятых поддельных банкнот иностранной валюты.

"Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов 300, 100 и 50 евро. 35%, 25% и 21% от общего количества изъятых поддельных евро соответственно", – говорится в сообщении.

В целом же, отмечается, поддельной иностранной валюты в Украине стало заметно меньше. "Крайне низкий уровень изъятия поддельных банкнот иностранной валюты, наблюдавшийся в 2022-2023 годах, по итогам 2024 года также почти вернулся к уровню 2021 года", – рассказали в Нацбанке.

Как не подучить поддельные доллары и евро

В то же время, отметили в регуляторе, следует не совершать обменные операции "на руках", через интернет и т.п. Это, отмечается, поможет избежать получение подделок иностранной валюты

"Для обмена следует обращаться исключительно к лицензируемым Национальным банком пунктам обмена валюты банков. Или небанковским финансовым учреждениям", – подчеркнули в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине увеличилось количество фальшивых банкнот гривни. По итогам 2024 года на 1 млн настоящих купюр приходилось около 5,1 поддельных, что больше, чем годом ранее. Впрочем, уверяют в НБУ, ситуация остается контролируемой и не представляет угрозы для экономики страны. Чаще всего мошенники подделывали купюры крупных номиналов – 200 и 500 грн.

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