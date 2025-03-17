Украинцам "выдают" фальшивые гривни: какие купюры самые опасные

В Украине увеличилось количество фальшивых банкнот гривни. По итогам 2024 года на 1 млн настоящих купюр приходилось около 5,1 поддельных, что больше, чем годом ранее. Впрочем, уверяют в НБУ, ситуация остается контролируемой и не представляет угрозы для экономики страны. Чаще всего же мошенники подделывали купюры крупных номиналов – 200 и 500 грн.

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Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили: в целом, уровень подделки гривни приблизился к значениям 2021 года – тода на 1 млн настоящих купюр приходилось около 7,1 поддельных. В 2023-м же году, по данным регулятора, этот показатель составлял 2,1 фальшивых банкнот на 1 млн настоящих.

"Умеренное увеличение уровня подделки банкнот гривни в 2024 году произошло из-за роста активности злоумышленников, что объясняется их адаптацией к реалиям военного положения и желанием проверить эффективность банковской и правоохранительной систем в противодействии таким случаям. ... В то же время, ситуация остается контролируемой и не представляет угрозы", – говорится в сообщении.

В целом же, отмечается, в 2024 году мошенники подделывали преимущественно купюры старого образца – выпущенные до 2015 года. В частности:

500 грн – 78% от общего количества изъятых подделок;

200 грн – 18%;

1, 5, 10, 20, 50, 100, 1 000 грн – вместе 4%.

"В большинстве своем эти поддельные банкноты национальной валюты имели низкое качество и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений. Это обусловлено тем, что банкноты национальной валюты современного поколения обладают усовершенствованным дизайном и усиленной системой защиты и не уступают по дизайну и защите банкнотам евро серии "Европа" и банкнотам долларов США серии "Новая генерация", – рассказали в НБУ.

Как распознать фальшивые гривни

Впрочем, отмечается, распознать поддельные гривни можно – при чем в несколько способов. В частности, на ощупь. Так проверяются:

банкнотная бумага;

рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, "что обеспечивается специальным видом печати".

Кроме того, можно провести проверку, разместив купюру против света. Так проверяется:

Наличие водяных знаков.

В частности, речь идет об изображении портрета, повторяющего портрет, отпечатанный на лицевой стороне банкноты. А также изображение цифрового обозначения номинала или графического знака гривни.

Наличие сквозного элемента.

Речь об изображении цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон. Оно приобретает целостный вид без разрывов и смещений при рассмотрении банкноты против света.

Наличие полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты, на которой с помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображения номинала, надписи ГРН и изображения тризуба.

Также можно проверить подлинность купюры, изменяя угол ее наклона. Обращать внимание нужно на:

Изображения.

У настоящих купюр они меняют цвет при рассмотрении под разными углами. Также при изменении угла наклона банкноты изменяется направление движения фонового изображения ленты (кинетический эффект).

Частично введенную в толщу бумаги полимерную защитную ленту.

Она содержит изображение цифрового обозначения номинала и графического знака гривни (в банкнотах номиналом 100-500 грн), Государственного герба Украины и имеет ярко выраженный кинетический эффект.

Изображение цифрового обозначения номинала.

При рассмотрении банкноты на уровне глаз против света под острым углом оно становится видимым – темное на светлом фоне при рассмотрении банкноты с длинной стороны. А светлое на темном фоне – с короткой.

Как сообщал OBOZ.UA, подделывают в Украине не только деньги, но и топливо. В частности, ранее в Киеве разоблачили подпольную АЗС – она работала без лицензий на хранение и продажу топлива. Во время обысков на ней было изъято, среди прочего, свыше 6,3 тонны ресурса, а специальное оборудование – демонтировано. В настоящее время работа заправки остановлена.

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