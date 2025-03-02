Мошенники придумали новую схему с QR-кодами: как аферисты воруют банковские данные украинцев

Мошенники начали активно использовать подмененные QR-коды для угона банковских данных, особенно в местах быстрых оплат. Чтобы избежать финансовых потерь, украинцам важно внимательно проверять ссылки перед вводом конфиденциальной информации.

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Об этом сообщил Департамент киберполиции. Злоумышленники используют поддельные коды, перенаправляющие пользователей на фишинговые сайты, имитирующие настоящие онлайн-сервисы.

Вводя конфиденциальные данные, люди сами передают мошенникам доступ к своим банковским счетам. Мошенники подменяют QR-коды на официальных информационных табличках или размещают фальшивые наклейки в местах, где люди активно используют эту технологию для платежей. Наиболее распространенные места таких атак:

паркоматы и автоматы оплаты за парковку;

общественный транспорт и билетные кассы;

мероприятия и фестивали, где используются QR-коды для входа;

благотворительные акции и сбор средств.

Внешне отличить поддельный код от настоящего очень сложно. После сканирования пользователь попадает на сайт, почти не отличающийся от оригинала. Однако ввод данных на такой странице может привести к похищению средств. Киберполиция рекомендует соблюдать несколько правил безопасности:

сканируйте QR-коды только из проверенных источников: избегайте кодов на случайных открытках или рекламных объявлениях;

избегайте кодов на случайных открытках или рекламных объявлениях; проверяйте физическое состояние QR-кода: если наклейка выглядит поврежденной или поверх нее наклеен другой слой – это может быть мошенническая подмена;

если наклейка выглядит поврежденной или поверх нее наклеен другой слой – это может быть мошенническая подмена; перед переходом по ссылке используйте предварительный просмотр: большинство смартфонов позволяют проверить URL перед открытием сайта;

большинство смартфонов позволяют проверить URL перед открытием сайта; всегда обращайте внимание на веб-адрес после перехода: даже если сайт выглядит знакомым, небольшие изменения в домене могут указывать на фишинговую атаку;

даже если сайт выглядит знакомым, небольшие изменения в домене могут указывать на фишинговую атаку; убедитесь, что сайт имеет защищенное соединение (https://): отсутствие сертификата безопасности является признаком потенциальной угрозы;

отсутствие сертификата безопасности является признаком потенциальной угрозы; не вводите банковские данные на неизвестных сайтах без необходимости;

используйте виртуальные или временные карты для онлайн-платежей: это поможет избежать больших финансовых потерь;

это поможет избежать больших финансовых потерь; Уведомляйте администрацию заведения или службу поддержки, если заметили подозрительный QR-код.

Если вы ввели свои банковские данные на подозрительном сайте, немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту. Также рекомендуется подать заявление в Киберполицию через официальный сайт или обратиться в правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, хакеры начали атаковать украинских нотариусов, чтобы получить скрытый удаленный доступ к их компьютерам и вносить несанкционированные изменения в государственные реестры. CERT-UA уже идентифицировала пораженные компьютеры в шести регионах, но кибератаки могут продолжиться.

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