Мошенничество на "1000 грн от Зеленского": аферисты придумали, как красть деньги под прикрытием госпрограммы

Мошенники создают фейковые сайты под видом программ государственной поддержки, таких как "Зимова єПідтримка", чтобы похищать данные и средства граждан. Схема работает из-за рассылки подозрительных ссылок, где жертвы вводят свои банковские данные якобы для получения "зимних" 1000 грн, после чего мошенники списывают деньги.

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Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции. С началом государственных программ поддержки граждан, таких как "тысяча Зеленского", мошенники активизировали свою деятельность.

Они создают фишинговые сайты, внешне напоминающие официальные ресурсы, и используют их для похищения конфиденциальной информации и средств с банковских счетов граждан. Как работает схема мошенничества:

распространение фейковых ссылок: аферисты рассылают сообщения в мессенджерах или социальных сетях с предложением быстро получить выплаты от государства. Ссылка ведет на поддельный сайт, имитирующий официальный ресурс;

аферисты рассылают сообщения в мессенджерах или социальных сетях с предложением быстро получить выплаты от государства. Ссылка ведет на поддельный сайт, имитирующий официальный ресурс; сбор конфиденциальных данных: на фейковом сайте от пользователя требуют ввести:

на фейковом сайте от пользователя требуют ввести: воровство средств: как только человек вводит данные, мошенники получают доступ к его счету. Денежные средства списываются мгновенно, и вернуть их часто крайне сложно.

Одной из жертв этой схемы стала 49-летняя жительница Сторожинца Черновицкой области. Она увидела в мессенджере объявления о выплатах по программе "Зимова єПідтримка" и перешла по ссылке. На фейковом сайте женщина ввела свои банковские данные, после чего с ее счета исчезло 98 960 гривен.

Потерпевшая обратилась в полицию, и по этому факту было открыто уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины ("Мошенничество"). Полиция настоятельно советует соблюдать следующие правила:

не переходите по подозрительным ссылкам: особенно если они поступают от незнакомых лиц или источников;

особенно если они поступают от незнакомых лиц или источников; не вводите конфиденциальную информацию: защищайте пароли, PIN-коды, CVV-коды и номера счетов.

защищайте пароли, PIN-коды, CVV-коды и номера счетов. проверяйте информацию о выплатах: сведения о государственных программах поддержки ищите исключительно на официальных сайтах или в приложении Действие;

сведения о государственных программах поддержки ищите исключительно на официальных сайтах или в приложении Действие; используйте антивирусные программы: они могут предупредить об опасных ссылках и защитить ваши данные.

Если ваши средства были украдены нужно сделать несколько шагов. А именно:

немедленно обратитесь в банк, чтобы заблокировать карту и все операции;

сообщите об инциденте полиции и предоставьте все возможные доказательства (скриншоты, сообщения и т.п.);

обратитесь в киберполицию для расследования интернет-мошенничества.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы нашли лазейку, как обналичить по программе "Зимняя е Поддержка" (т.н. "тысяча Зеленского") в наличные деньги с помощью платежного сервиса EasyPay. Поэтому на платформе отключили функцию "возврата денег".

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