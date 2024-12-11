Украинцы придумали, как монетизировать "1000 гривен от Зеленского": схему прикрыли в тот же день

Украинцы нашли лазейку, как обналичить по программе "Зимняя єПідтримка" (т.н. "тысяча Зеленского") с помощью платежного сервиса EasyPay. Из-за этого на платформе отключили функцию "возврата денег".

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Об этом сообщил генеральный директор EasyPay Алексей Авраменко. Он объяснил, что "монетизацией" помощи пользовались абоненты двух операторов мобильной связи.

"К сожалению, мы были вынуждены отключить функцию „возврата денег" для абонентов Vodafone и Life. Поскольку есть "особо умные" украинцы, которые решили таким образом осквернить идею 1000 грн "Зимней Поддержки". Сервис не будет работать для всех из-за нецелевого использования государственной помощи", — написал Авраменко и обратил внимание мобильных компаний, Минцифры и Кабмина на происходящее.

Стоит отметить, что оплата мобильной связи – один из возможных вариантов использования выделенных средств. Их также можно потратить на оплату коммуналки, медицинские услуги и лекарства, проезд в транспорте, культурные мероприятия, покупку книг украинского производства или же задонатить (в том числе и на военные нужды).

Как именно пользователи EasyPay "отоваривали" выплаты, Авраменко не указал, но площадка EasyPay действительно позволяла пользователям вернуть перечисленные средства при некоторых обстоятельствах. Это возможно, если:

оплаченный в интернете заказ не был получен или полученный товар оказался ненадлежащего качества;

или полученный товар оказался ненадлежащего качества; неправильно введенные данные платежа (некорректные данные получателя, сумма или назначение);

(некорректные данные получателя, сумма или назначение); мошеннические действия (если платеж совершили преступники вследствие кражи пластика или получения данных карты);

(если платеж совершили преступники вследствие кражи пластика или получения данных карты); технические причины (сбой по вине платежной системы).

Ранее стало известно, что мошенники распространяют в интернете фейковые сообщения о получении 1000 грн, чтобы получить доступ к банковским счетам украинцев. Для этого они крепят к сообщениям гиперлинки. У тех, кто перейдет по ссылке, потребуют указать персональные данные банковских карт, после чего мошенники смогут получить доступ ко всем средствам на счетах жертвы.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы могут получить 1 000 грн "Зимней е Поддержки" через банки-партнеры. Такой вариант ориентирован на людей старшего возраста, не использующих действие, а также опекунов несовершеннолетних детей. В настоящее время в список банков входят 14 учреждений – в частности, ПриватБанк, Сбербанк, monobank и т.д.

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