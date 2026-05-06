Молодой прокурор, который уехал в Швецию и отсудил себе 156 тыс. грн пенсии, судится с OBOZ.UA: ему не понравилось, что мы посчитали его выплаты

Экс-прокурор Дмитрий Казак пытается через суд запретить журналистам OBOZ.UA считать его "космическую" пенсию. Бывший 36-летний руководитель Николаевской областной прокуратуры Дмитрий Казак, который в возрасте 33 лет сумел отсудить себе пенсию в размере более 156,6 тысяч гривен в месяц, подал иск против OBOZ.UA. Экс-законник требует признать недостоверной опубликованную о нем информацию и заплатить ему полмиллиона.

Казак возмутился серией публикаций, в которых журналисты разоблачили аномальные расхождения между его реальными доходами и пенсионной базой. Истец настаивает, что медиа навредили его чести и достоинству.

В частности, экс-прокурору не понравилось, что издание сравнило его фактическую зарплату из деклараций за пять лет (которая в среднем составляла около 52 тыс. грн) со справками, которые он принес в суд для расчета пенсии. Согласно этим бумагам, расчетная сумма его пенсии базируется на зарплатев 195,8 тыс. грн – в разы превышает его реальные средние доходы за последние годы службы.

В своем иске Казак пытается доказать, что журналисты не имели права называть эти цифры "ложными", поскольку они просчитаны по "специальным формулам" прокурорского закона. Ситуация, когда пенсия молодого пенсионера-экспрокурора достигает 156 тыс. грн (что больше официального оклада Генерального прокурора Украины), вроде бы является вполне нормальной, а критиковать такую ситуацию – нарушает права прокурора на приватность и вредит его чести и достоинству.

Также экс-законника задело освещение факта его "инвалидности". Он заявляет, что инвалидность имеет еще с детства, тогда как в материалах судебных дел говорится о том, что он состоит на учете ПФУ с 2018-го (на тот момент ему было 29 лет). Пока страна обсуждает массовые злоупотребления в системе МСЭК, Казак через суд доказывает, что его право на государственные выплаты является "неприкосновенным".

Позиция OBOZ.UA

Мы считаем этот иск попыткой давления на прессу и попыткой скрыть от общества вопиющие факты социальной несправедливости.

Все цифры, приведенные в статьях, взяты из официальных деклараций Казака и судебных решений, которые есть в открытом доступе .

. Вопрос "молодых прокуроров-инвалидов" с огромными пенсиями во время войны является сверхважным для общества.

Определение ситуации как "аномальной" является правом журналистов на оценку действий чиновника, который использует правовые коллизии для собственного обогащения за счет бюджета.

OBOZ.UA готов защищать свою позицию в суде. Мы продолжим следить за судьбой миллионных выплат Дмитрия Казака и действиями государственных органов, которые проигрывают подобные дела. Кроме того, мы также готовы разместить комментарий Дмитрия Казака в публикациях, который он может предоставить на редакционную почту [email protected].

Отметим: при подготовке первой публикации в конце прошлого года мы обращались по номеру телефона, который получили от николаевских коллег. Тогда человек, который ответил на звонок, сообщил, что Дмитрий Игоревич этим номером больше не пользуется. У нас сохранилась аудиозапись указанной размыв.

Отметим, Дмитрий Казак возглавлял Николаевскую областную прокуратуру в 2022-2023 годах. После увольнения он сосредоточился на судебных тяжбах с Пенсионным фондом, требуяперерасчета и выплаты задолженности по спецпенсии. Сейчас он продолжает получать одну из самых высоких пенсий в стране, находясь в Швеции.

OBOZ.UA уже подробно писал о тех прокурорах на пенсии, которые в прошлом году вернули свои космические выплаты. В частности, бывший прокурор Владимир Изотов ежемесячно получает 219 тыс. грн. Это в разы больше, чем зарплата действующего прокурора. Такую космическую сумму чиновник смог получить благодаря справке, которую он принес из родной Кировоградской прокуратуры. В ней говорится, что выплаты за пять лет, кроме оклада и надбавки, достигли 9,9 млн грн.

