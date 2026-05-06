Молодой прокурор, который уехал в Швецию и отсудил себе 156 тыс. грн пенсии, судится с OBOZ.UA: ему не понравилось, что мы посчитали его выплаты
Экс-прокурор Дмитрий Казак пытается через суд запретить журналистам OBOZ.UA считать его "космическую" пенсию. Бывший 36-летний руководитель Николаевской областной прокуратуры Дмитрий Казак, который в возрасте 33 лет сумел отсудить себе пенсию в размере более 156,6 тысяч гривен в месяц, подал иск против OBOZ.UA. Экс-законник требует признать недостоверной опубликованную о нем информацию и заплатить ему полмиллиона.
Казак возмутился серией публикаций, в которых журналисты разоблачили аномальные расхождения между его реальными доходами и пенсионной базой. Истец настаивает, что медиа навредили его чести и достоинству.
В частности, экс-прокурору не понравилось, что издание сравнило его фактическую зарплату из деклараций за пять лет (которая в среднем составляла около 52 тыс. грн) со справками, которые он принес в суд для расчета пенсии. Согласно этим бумагам, расчетная сумма его пенсии базируется на зарплатев 195,8 тыс. грн – в разы превышает его реальные средние доходы за последние годы службы.
В своем иске Казак пытается доказать, что журналисты не имели права называть эти цифры "ложными", поскольку они просчитаны по "специальным формулам" прокурорского закона. Ситуация, когда пенсия молодого пенсионера-экспрокурора достигает 156 тыс. грн (что больше официального оклада Генерального прокурора Украины), вроде бы является вполне нормальной, а критиковать такую ситуацию – нарушает права прокурора на приватность и вредит его чести и достоинству.
Также экс-законника задело освещение факта его "инвалидности". Он заявляет, что инвалидность имеет еще с детства, тогда как в материалах судебных дел говорится о том, что он состоит на учете ПФУ с 2018-го (на тот момент ему было 29 лет). Пока страна обсуждает массовые злоупотребления в системе МСЭК, Казак через суд доказывает, что его право на государственные выплаты является "неприкосновенным".
Позиция OBOZ.UA
- Мы считаем этот иск попыткой давления на прессу и попыткой скрыть от общества вопиющие факты социальной несправедливости.
- Все цифры, приведенные в статьях, взяты из официальных деклараций Казака и судебных решений, которые есть в открытом доступе.
- Вопрос "молодых прокуроров-инвалидов" с огромными пенсиями во время войны является сверхважным для общества.
- Определение ситуации как "аномальной" является правом журналистов на оценку действий чиновника, который использует правовые коллизии для собственного обогащения за счет бюджета.
OBOZ.UA готов защищать свою позицию в суде. Мы продолжим следить за судьбой миллионных выплат Дмитрия Казака и действиями государственных органов, которые проигрывают подобные дела. Кроме того, мы также готовы разместить комментарий Дмитрия Казака в публикациях, который он может предоставить на редакционную почту [email protected].
Отметим: при подготовке первой публикации в конце прошлого года мы обращались по номеру телефона, который получили от николаевских коллег. Тогда человек, который ответил на звонок, сообщил, что Дмитрий Игоревич этим номером больше не пользуется. У нас сохранилась аудиозапись указанной размыв.
Отметим, Дмитрий Казак возглавлял Николаевскую областную прокуратуру в 2022-2023 годах. После увольнения он сосредоточился на судебных тяжбах с Пенсионным фондом, требуяперерасчета и выплаты задолженности по спецпенсии. Сейчас он продолжает получать одну из самых высоких пенсий в стране, находясь в Швеции.
OBOZ.UA уже подробно писал о тех прокурорах на пенсии, которые в прошлом году вернули свои космические выплаты. В частности, бывший прокурор Владимир Изотов ежемесячно получает 219 тыс. грн. Это в разы больше, чем зарплата действующего прокурора. Такую космическую сумму чиновник смог получить благодаря справке, которую он принес из родной Кировоградской прокуратуры. В ней говорится, что выплаты за пять лет, кроме оклада и надбавки, достигли 9,9 млн грн.
