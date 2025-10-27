Могут ли украинцы получить карту польского банка: что нужно знать

Проживающие в Польше украинцы могут открыть счет в банках этой страны – законодательство этого не запрещает. Однако чтобы это сделать, нужно собрать пакет документов.

Об этом сообщает Visit Ukraine. Отмечается, что для открытия банковского счета в Польше, как правило, достаточно:

Предоставить паспорт.

Подтвердить адрес проживания – постоянного или временного пребывания.

"Многие банки также позволяют открыть счёт онлайн, если у человека есть PESEL (идентификационный номер)", – рассказали аналитики.

Кому из беженцев придется декларировать доходы

В то же время, подчеркивается, если лицо стало налоговым резидентом Польши, то все его доходы, включая поступления на счета в других странах, подлежат декларированию. То есть, если вы живете в Польше, а зарплату получаете из Украины, о ней придется "рассказать" местным налоговым органам.

Самими же резидентами, отмечается, начинают считать тех, кто:

находится в стране более 183 дней в году;

имеет там "центр жизненных интересов".

При этом аналитики напомнили: Польша и Украина участвуют в международной системе автоматического обмена налоговой информацией. Т.е. налоговые органы обеих стран регулярно обмениваются данными о счетах и доходах резидентов.

"Если украинец является налоговым резидентом Польши, информация о его украинских счетах может автоматически передаваться польским властям. И наоборот", – объяснили авторы материала.

Найти работу все сложнее

В то же время, рассказала OBOZ.UA директор по развитию бизнеса одной из компаний по трудоустройству, у украинских беженцев в Польше начались проблемы с поиском работы. В частности:

Работодатели стали дольше рассматривать резюме.

Темпы найма заметно замедлились.

"Работодатели принимают решение более взвешенно. И вводят дополнительные этапы проверки кандидатов", – отметила эксперт.

В то же время количество резюме на одну вакансию выросло вдвое. По словам Серовой, сначала найти работу в Польше стало труднее представителям рабочих профессий, а теперь – и высококвалифицированным специалистам.

