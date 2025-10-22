Найти работу все сложнее: с какими проблемами сталкиваются беженцы из Украины в ЕС

У украинских беженцев в Польше начались проблемы с поиском работы. Работодатели стали дольше рассматривать резюме, а также заметно замедлились темпы найма.

Об этом сообщила OBOZ.UA директор по развитию бизнеса международной компании по трудоустройству Gremi Personal Ирина Серова. Она отметила, что польские компании стали значительно осторожнее в формировании кадровой политики.

С какими проблемами сталкиваются украинцы

Тенденции к замедлению рынка труда уже некоторое время наблюдаются в Западной Европе – в частности в Германии уже фиксируются массовые увольнения персонала. Впрочем, в Польше наблюдается лишь умеренный рост безработицы и удлинение времени поиска работы – с 50 до 80 дней, а в отдельных случаях и до 100 дней.

В то же время количество резюме на одну вакансию выросло вдвое. Серова объяснила, что первыми тенденцию "охлаждения" рынка труда почувствовали работники рабочих профессий, а теперь – и высококвалифицированные специалисты.

"Работодатели принимают решение более взвешенно и вводят дополнительные этапы проверки кандидатов", – отметила эксперт.

Общая картина

Согласно официальным данным, на конец августа количество безработных в Польше достигло 857,3 тысячи человек – это на 26,6 тысячи больше, чем в июле, и на 85 тысяч больше, чем в августе прошлого года. Особенно заметно безработица растет среди молодежи 18-24 лет – в этой возрастной категории она составляет 11,3%.

Ранее похожие процессы начали наблюдаться в странах Западной Европы – в общем, в первом квартале 2025 года уровень вакансий в еврозоне снизился с 2,9% в прошлом году до 2,4%. В частности:

в Австрии и Греции уровень вакансий упал на 9 п.п.;

в Швеции и Германии – на 8 п.п.

В частности, в Германии индекс найма упал до 93,7 пунктов. Это минимальный показатель с 2020 года.

Что ждет рынок труда Польши

Серова отмечает: сокращение найма происходит задолго до увольнений персонала. Поэтому она называет уровень вакансий одним из самых чувствительных индикаторов состояния рынка труда.

"Сегодняшние данные указывают на то, что бизнес во всей Европе становится более осторожным. Для работников это может означать меньше возможностей сменить работу, слабые позиции в переговорах по повышению зарплаты и увеличение сроков до повторного выхода на рынок труда в случае увольнения", – объяснила эксперт.

По мнению эксперта, осторожность европейских компаний по найму персонала обусловлена такими общемировыми факторами:

геополитическая неопределенность;

замедлением промышленного производства в ЕС;

рост конкуренции со стороны китайских и американских компаний.

Впрочем польские компании могут быстрее адаптироваться к новым условиям и сохранять относительную стабильность даже в периоды спада благодаря диверсификации, гибкости и высокому уровню цифровой трансформации предприятий. "Польские работодатели сейчас демонстрируют сдержанную, но стратегическую позицию: не сокращают работников, а взвешенно оптимизируют процессы найма, чтобы оставаться конкурентными в случае ухудшения ситуации на рынке труда", – резюмирует Серова.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы активно начинают собственное дело в Европе, но в течение первого года работы многие бизнесы закрываются. Это связано с трудностями, которые касаются, в частности, коммуникации с европейским клиентом, бюрократии, и из-за непонимания местных бизнес-процессов.

