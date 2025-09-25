В стране ЕС изменили срок пребывания украинцев: сколько смогут находиться

В Италии начали выдавать пластиковые карты временной защиты со сроком действия до 4 марта 2027 года. Получают их те, кто подал документы в 2025 году – впервые или на продление. А также те, у кого "зависли" дела (практики) в квестуре (полицейский орган, занимающийся вопросами иммиграции).

Об этом сообщил юрист Дмитрий Магдич. Он отметил: для тех, кто ранее получил пластиковую карту со сроком действия до марта 2026 года, он также будет продлен. Однако позже – после принятия соответствующего закона. Ожидается, что это произойдет в конце 2025 года.

При этом подчеркивается: если пластик временной защиты уже изготовлен, но не забран, его получение не заблокируют. Документ будет "дожидаться" владельца в квестуре.

В целом, объяснил юрист, временная защита дает право работать и конвертировать ее в другие виды разрешений. В частности:

Permesso di lavoro subordinato – т.е. работу по контракту.

Permesso di lavoro autonomo – предпринимательскую деятельность.

Впрочем, отмечается, для проведения самой конвертации нужно выполнение ряда условий. В частности:

Контракт (для работника или фрилансера) минимум на 6 месяцев.

Более короткие, например 3-месячные, объяснил юрист, не подходят.

Минимальный годовой доход 7000 евро (на одного человека), с доплатой по 3500 евро на каждого иждивенца.

Также для этого нужно подать пакет документов. В частности:

Паспорт.

Разрешение на временное пребывание или заявку на убежище.

Контракт – при наличии работы.

Идентификационный код (Codice Fiscale).

Документ об открытии Partita IVA – если есть работа в формате фриланса.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем украинцам, которые вернутся из Польши, готовят программу поддержки с временным жильем, гуманитарной, медицинской и социальной помощью. Также планируется организационная и логистическая поддержка, чтобы облегчить их возвращение домой. В то же время остается вопрос, как государство будет помогать тем, кто потерял жилье внутри страны или возвращается из других государств.

