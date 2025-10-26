Много вакансий остается без откликов: кого активно ищут работодатели и на какую зарплату

Больше всего в Украине ищут рабочие кадры – строителей, водителей, каменщиков, штукатуров и работников сферы услуг, которых сегодня не хватает в большинстве компаний. Средняя зарплата таких специалистов колеблется от 40 до 55 тысяч гривен, а в регионах с наибольшим спросом ставки растут еще быстрее.

Об этом рассказала одна из фундаторок HR-агентства Юлия Потапова в комментарии СМИ. 2025 год стал еще одним подтверждением, что рабочие специальности – самый большой кадровый дефицит в Украине. Именно работников физических профессий не хватает большинству работодателей, от строительных компаний до логистических и производственных предприятий.

Двое из пяти руководителей ожидают дальнейших трудностей с наймом в течение года, причем наиболее пессимистичные прогнозы – у крупных компаний. Однако около трети бизнесов остаются умеренно оптимистичными, особенно в сфере розницы и малого предпринимательства. Структура дефицита выглядит так:

на первом месте – "синие воротнички" , то есть работники физических профессий;

далее – менеджеры среднего звена;

на третьем – узкопрофильные специалисты.

Из-за этогоцикл закрытия вакансий удлинился, а зарплаты растут не всегда пропорционально качеству кандидатов. В ответ компании расширяют соцпакеты, предлагают жилье, партнерства с учебными заведениями, оплачиваемые стажировки и гибкие графики. Активнее привлекают молодежь, ветеранов и людей почтенного возраста.

После нескольких военных лет украинцы хотят предсказуемости. Главный запрос – конкурентная зарплата, но не менее важны близость к дому, гибкий график и официальное трудоустройство. Даже для неофисных ролей привлекательной стала возможность удаленной или смешанной работы.

В 2025-м повышение зарплат были умеренными – в основном в пределах одноцифровых процентов, а иногда их не было совсем. В то же время растет спрос на стабильность и командную атмосферу. Для кандидатов все чаще решающими становятся быстрый фидбек и четкость процесса отбора, даже больше, чем размер ставки.

Большинство работников не планируют смену работы, но открыты к переходу в случае более выгодного предложения. При этом более 70% соискателей предпочитают официальное оформление, хотя часть все еще готова работать "в тени". Самые высокие медианные зарплаты – в сферах строительства, ремонта и логистики.

фасадчики, штукатуры – около 55 тыс. грн/мес.

дальнобойщики, каменщики – в пределах 50 тыс. грн/мес.

плиточники, прорабы, маляры, автомастера, риелторы – 42–46 тыс. грн/мес.

По динамике роста лидируют восток и север Украины (в частности Донетчина и Сумщина), а также Львовская, Киевская и Херсонская области. В большинстве регионов наблюдается двузначный годовой рост зарплат, особенно в отраслях, где нехватка кадров критическая.

Одним из факторов, который потенциально влияет на кадровый баланс, стал законопроект о разрешении выезда мужчин 18-22 лет. Мнения общества разделились, а бизнес уже видит последствия, на начальных позициях и "джуниор"-ролях уменьшилось количество кандидатов.

По оценкам опрошенных компаний, около четверти юношей планируют выезд за границу – из-за вопросов безопасности, обучения или карьерных перспектив. Впрочем, половина молодых мужчин остаются в Украине, ориентируясь на семью, карьеру дома и желание быть полезными стране.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, даже если украинские беженцы вернутся из Европы, это не поможет побороть глубокий кадровый кризис на рынке труда, поскольку среди них много несовершеннолетних, а также женщин, занимающихся воспитанием своих детей. Поэтому для восстановления Украины необходимо будет привлечь трудовых мигрантов.

