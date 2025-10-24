Возвращение беженцев не поможет? Почему Украина будет вынуждена "завозить" трудовых мигрантов из-за рубежа

Даже если украинские беженцы вернутся из Европы, это не поможет побороть глубокий кадровый кризис на рынке труда, поскольку среди них много несовершеннолетних, а также женщин, занимающихся воспитанием своих детей. Поэтому для восстановления Украины необходимо будет привлечь трудовых мигрантов.

Об этом рассказал глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник. К тому же, именно из-за демографического состава украинских беженцев, их массового возвращения в Украину в ближайшее время не будет.

Поможет ли возвращение беженцев

По данным Евростата, по состоянию на 31 августа временная защита в Евросоюзе (ЕС) была предоставлена более 4 млн граждан Украины. Воскобойник пояснил, что абсолютное большинство из них – это женщины (40-45%) и дети до 18 лет (около 30%).

Но даже их возвращение не поможет решить кадровый кризис, поскольку дефицит рабочей силы в Украине составляет 8,6-8,7 млн человек. Поэтому придется привлекать трудовых мигрантов из других стран.

"Главное – предлагать этим людям честную заработную плату за выполненную работу, а не социальные льготы, чтобы в Украину приезжали именно те, кто готов работать", – подчеркнул эксперт.

Впрочем он предположил, что Украина еще 10-15 лет не сможет платить такую помощь, как, например, в Германии. Поэтому это поможет избежать проблем с мигрантами, как в некоторых странах Европы.

Болезненный зарплатный вопрос

Зато задачей государства, власти и бизнеса Воскобойник назвал формирование условий для того, чтобы люди не выезжали, а также максимально привлечь тех, кто сейчас работает за рубежом. Для этого, прежде всего, надо предоставить людям работу с конкурентными зарплатами, поскольку те, кто выехал в ЕС, находят там работу, повышая квалификацию, но в случае возвращения это не влияет на уровень заработной платы.

"Минимальная заработная плата в Украине – 8 000 грн, в Польше – 50 000 грн, а в Германии – более 100 000 грн. Как изменения в законодательстве могут преодолеть этот барьер?" – отметил он.

Как удержать украинцев в Украине

Кроме того, эксперт отметил: чтобы удержать граждан в Украине, нужно также создать условия для развития граждан. На этом фоне он считает необходимым строить страну, в которой люди будут видеть свое будущее.

"Мы должны строить страну свободы, в которой люди будут видеть будущее для себя и своих детей, которых они здесь будут рожать и воспитывать. Только так мы сможем действительно отстроить страну – страну свободы и возможностей", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в частном секторе в Украине уже растет спрос на иностранных работников. Им платят зарплаты на уровне средних в государстве, а некоторым – даже значительно больше, до $800.

