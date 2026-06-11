Площади под гречку в Украине сократили втрое: будет ли дефицит крупы

Несмотря на сокращение площадей под гречкой почти втрое за последние два года, дефицита крупы в Украине не ожидается, ведь прогнозируемых объемов производства хватит для покрытия внутреннего спроса. Цены остаются высокими после сокращения посевов, но именно это стимулирует аграриев снова увеличивать площади под культурой, что должно стабилизировать ситуацию на рынке.

Видео дня

Об этом рассказала научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Светлана Черемисина в комментарии AgroPortal.ua. Динамика посевов гречихи за последние годы напоминает настоящие американские горки.

Если в 2020 году под культурой было собрано 84,1 тысячи гектаров, то уже после начала полномасштабной войны фермеры начали активно наращивать производство. В 2022 году площади увеличились до 121 тысячи гектаров, а в 2023 году достигли исторического максимума – почти 148 тысяч гектаров. Причина была очевидной, ведь гречку рассматривали как важную культуру для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Однако чрезмерное расширение посевов имело неожиданные последствия. Рынок получил рекордный урожай, предложение значительно превысило спрос, а цены начали стремительно падать. В результате уже в 2024 году площади сократились до 90,3 тысячи гектаров, а в 2025 году до 58,5 тысячи гектаров, это почти втрое меньше, чем на пике производства в 2023 году.

Главным фактором стало перепроизводство. После рекордного урожая 2023 года внутренний рынок фактически насытился продукцией. Для аграриев это означало резкое падение доходности. Если в 2022 году тонна гречки продавалась за 49-53 тысячи гривен, то уже в 2024 году цены упали до 18-25 тысяч гривен за тонну.

При таких условиях многие хозяйства решили переключиться на другие культуры, которые могли обеспечить более высокий финансовый результат. Кроме того, на решение аграриев влияли военные риски, проблемы с логистикой и общий рост производственных затрат.

Меньшие посевные площади привели к снижению предложения, а стабильный спрос со стороны потребителей начал подталкивать цены вверх. Уже весной 2026 года средняя цена производителей снова приблизилась к рекордным показателям 2022 года и превысила 49 тысяч гривен за тонну.

Соответственно подорожала и готовая продукция на полках магазинов. Если в конце 2023 года килограмм гречки стоил около 30 гривен, то в мае 2026 года средняя цена превысила 70 гривен за килограмм. Именно это вернуло интерес аграриев к культуре.

Цены на гречку в супермаркетах

В то же время, по данным"Минфина", 30 октября крупные сети супермаркетов продают гречку в среднем по 71,27 грн/кг, что почти на 18 грн выше средней цены апреля. В целом отдельные сети выставили цены на уровне 39,9-53,1 грн/кг. В частности:

"АТБ" – 65,90 грн/кг;

"Сильпо" – 64,99 грн/кг;

"Varus" – 55,90 грн/кг.

Специалисты Института аграрной экономики прогнозируют, что уже в этом году площади под гречихой могут вырасти примерно до 99 тысяч гектаров. Ожидается, что валовой сбор культуры в зависимости от погодных условий составит от 120 до 150 тысяч тонн. Наиболее реалистичным эксперты называют сценарий с производством около 135 тысяч тонн.

Для сравнения, годовая потребность украинского рынка составляет примерно 100 тысяч тонн зерна гречихи. То есть даже при менее благоприятных условиях страна сможет полностью обеспечить себя собственной продукцией.

До полномасштабного вторжения значительные объемы культуры производились в восточных регионах, в частности на Харьковщине, Сумщине и Донетчине. Однако из-за боевых действий, минирования земель и постоянных рисков для аграрного бизнеса центр производства постепенно переместился в более безопасные области.

Сегодня лидерами отрасли являются Ровенская, Житомирская, Хмельницкая и Тернопольская области. Именно на эти регионы приходится более половины всего украинского производства гречки. Особенно показателен пример Ровенской области, где валовой сбор вырос в несколько раз по сравнению с довоенными годами.

Гречиха достаточно чувствительна к жаре и недостатку влаги во время цветения. Из-за постепенного потепления и частых летних засух аграрии всё активнее переносят посевы в регионы с более мягким климатом и лучшим естественным увлажнением.

Несмотря на сокращение площадей в предыдущие годы, эксперты оценивают риск дефицита как минимальный. В отличие от многих других зерновых культур, гречка почти не зависит от экспорта. Основной объем урожая остается внутри страны и используется для производства крупы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в течение следующих трех месяцев хлеб в Украине может подорожать до 6%, хотя рост будет происходить постепенно – ориентировочно до 2% в месяц. Главными причинами остаются подорожание логистики, энергоносителей, удобрений и других расходов производителей, а также длительное влияние войны на экономику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!