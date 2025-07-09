Министра энергетики Галущенко в Риме встречали как VIP-гостя: фотоподтверждение просили удалить

Министра энергетики Украины Германа Галущенко встречали на конференции по вопросам восстановления Украины в Риме как VIP-гостя. При этом он стал единственным с таким статусом. Причины этого непонятны, но автора фотографии встречающего с соответствующей табличкой просили ее удалить.

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О встрече Галущенко в Риме сообщил журналист Сергей Сидоренко. Он же опубликовал фото встречающего: тот держит лист бумаги с надписью "VIP service Mr. German Galushchenko" (перевод с англ. "VIP-обслуживание г-на Германа Галущенко").

"В Риме конференция по восстановлению Украины. Там ждут важных гостей, и одного VIP ГОСТЯ. Меня убеждают, что это может быть официальный протокол встречи, ну может. Хотя такой вид обычно имеют коммерческие встречатели, чтобы красиво", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: такой прием не связан с прилетом официальной украинской делегации. Ведь:

Она прибыла спецбортом примерно за 2 часа до этого.

Встречали ее согласно протоколу.

Более того, отметил журналист, от человека, сделавшего это фото, его потребовали удалить. Т.е., не исключено, что "VIPовость" Галущенко хотели скрыть.

"Было несложно (казалось бы) догадаться, что на рейсе из Варшавы будет до ф*га журналистов и экспертов, которых эта картинка удивит. Но, что поделаешь, привычка летать красиво – она такая", – резюмировал Сидоренко.

В сети же бурно отреагировали на "церемонию встречи" украинского министра в Италии. "Я когда на Пхукет прилетаю меня так же чувак из гостиницы встречает, но я не министр", – написал один из пользователей facebook.

Другой отметил: "в образе этого обескураженного господина о VIP говорят разве что три буквы распечатаны на А4; но главное, чтобы министру нравилось, конечно".

Также юзеры отметили, что журналисту Сидоренко нужно было подойти к встречающему и сказать, что он – Галущенко. "Завезли бы в какое-нибудь приличное место", – предположили в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Галущенко рассказал, будет ли газ этой зимой. По его словам, страна будет полностью обеспечена топливом.

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