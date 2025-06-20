"Будем импортировать гораздо больше": Галущенко рассказал, будет ли газ и электроэнергия этой зимой

В Украине, несмотря на сложную ситуацию с добычей и обстрелами газовой инфраструктуры, государство активно импортирует газ и закачивает его в хранилища. Благодаря законтрактованным объемам и финансовому обеспечению, страна будет полностью обеспечена газом на отопительный сезон. В то же время РФ возобновила удары по энергосистеме, и хотя сейчас свет есть, угроза отключений остается реальной.

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Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко на Часе вопросов к Правительству в Верховной Раде. "По добыче газа, по хранилищам – ситуация сложная. В этом году будем импортировать гораздо больше газа", – отметил он.

По его словам, несмотря на все сложности, Украина уже сейчас активно закачивает газ в подземные хранилища. Сейчас законтрактовано 2,9 млрд кубометров импортного газа, и все контракты имеют финансовое обеспечение. Плановый минимум импорта для стабильного прохождения зимы – 4,6 млрд кубометров.

Такие объемы по словам Галущенко, призваны не только обеспечить бытовых потребителей, но и покрыть потребности промышленности, а в случае необходимости и генерации электроэнергии. То есть правительство готовится к любому сценарию, в том числе и к чрезвычайным ситуациям, вызванным обстрелами критической инфраструктуры.

Министр не скрывает, что ситуация в энергетическом секторе остается напряженной. Из-за массированных вражеских атак уничтожены или повреждены объекты газодобычи и хранилищ. Это вынуждает Украину существенно увеличить объемы импорта, чтобы компенсировать внутренние потери.

Однако, по словам Галущенко, это не означает дефицит, страна вовремя обеспечила контракты, а подготовка идет в соответствии с планом. Он отдельно подчеркнул, что "газом мы будем обеспечены в том объеме, в котором будет необходимо для прохождения отопительного сезона". По его словам, ключевая задача правительства – дать людям тепло зимой.

Будут ли отключения электроэнергии

Параллельно с газовыми вопросами в Украине снова встал вопрос энергетической безопасности. Россия возобновила масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру – особенно прифронтовые регионы, где обстрелы происходят ежедневно. По словам министра, энергосистема сейчас работает стабильно, и перебоев со светом потребители не испытывают.

Однако он предупредил, что ситуация динамичная. "Безусловно, ситуация сложная. Прежде всего, это является следствием беспрецедентных атак на энергосистему, которые происходили в прошлом году и в этом году. Масштабные атаки были на прошлой неделе и ежедневные атаки на соответствующие оборудования в прифронтовых регионах", – отметил Галущенко. Власти держат ситуацию под контролем, однако дальнейшие обстрелы могут осложнить ситуацию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, тарифы на газ и электроэнергию в Украине в июле останутся на действующем уровне. За 1 кубометр надо будет платить 7,96 грн, а 1 кВт*ч электроэнергии будет стоить 4,32 грн.

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