Кабмин хочет "заморозить" пенсии: у кого могут забрать выплаты и как отреагировали пенсионеры

Кабинет министров в проекте бюджета на 2025 предлагает сократить социальные расходы. Минимальную зарплату и пенсию "заморозят" как минимум на год (а если верить Бюджетной декларации, то на три года). При этом от мартовской индексации отказываться не планируют. И хотя в Минсоцполитики обещают реализовать пенсионную реформу, пока речь идет только о непопулярных шагах.

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OBOZ.UA узнал, что о решении "заморозить" минимальную пенсию думают сами пенсионеры, как это может повлиять на уровень пенсии и сколько на самом деле средств направляют на социалку.

Что говорят пенсионеры об идее заморозить пенсию

Журналист OBOZ.UA обратился к нескольким региональным ассоциациям пенсионеров с предложением поделиться своей позицией касательно идеи "заморозить" минимальную пенсию. Большинство таких ассоциаций создали активные пенсионеры для того, чтобы легализовать свою деятельность: участвовать в мероприятиях, получать помощь от волонтерских организаций, гранты.

Обычно такие ассоциации занимаются двумя направлениями работы: собирают продуктовые наборы и организуют активный досуг. Лоббировать интересы тех, кто вышел на заслуженный отдых, чаще всего даже не пытаются: не верят в перспективы такой деятельности.

Александр Валюшко, глава одной из ассоциации пенсионеров в Одесской области, рассказывает, что уже сейчас минимальной пенсии не хватает на то, чтобы обеспечить себя базовыми потребностями. "Если дети есть у пенсионера, то еще можно как-то выжить. В основном помогают дети. У нас больше женщин в ассоциации, мы больше занимаемся активным досугом", – рассказывает Валюшко. Мужчина уверен: пенсионеры повлиять на решение правительства не могут, но если бы "молодежь решила бороться" за социальные стандарты, то подключились бы и пенсионеры.

"Мы уже смирились. Такой у нас пенсионный закон. Он давно работает. Люди просто смирились", – говорит Валюшко. Среди пенсионеров есть и те, кто еще хочет работать. Пытался устроиться на работу и сам глава ассоциации. Но, как говорит мужчина, работодатели, когда узнавали, что он уже отпраздновал 66-летие, отказывались от сотрудничества. "Я думаю вот немного дальше, когда очень не будет хватать работников, тогда уже и нас будут брать на работу", – говорит Валюшко.

Виктория Вельке, глава "Ассоциации пенсионеров Подолья", также не смогла найти себе работу. "Мне 63 года, и хотя у меня три высших образования, я занимаюсь общественной работой и имею социальные связи, все равно не смогла найти работу. Я, как бывший предприниматель, сама понимаю: прихожу я и человек 35-40 лет. Кого выберут? Обвинять бизнес в этих условиях у меня язык не поворачивается", – рассказывает Велке.

Винницкая область – одна из семи, где размер средней пенсии менее 5 тыс. грн. Вельке, организация которой находится в Виннице, рассказывает: "Истории о том, как люди выживают на 2,3-2,4 тыс. грн, просто удивляют". Кто-то из пенсионеров сдает комнату, кто-то просит помощи у родственников. Но "это всегда истории выживания", добавляет женщина. При этом большинство пенсионеров обсуждают проблемы в рамках ассоциаций или даже во дворе многоквартирного дома.

Большинство пенсионеров длительное время не работают – они теряют социальные связи, получают статус "лица, потерявшего трудоспособность", становятся незаметными для рынка труда и даже для общества. Поэтому проблема низких пенсий публично не обсуждается, в отличии, например, от ситуации с повышением налогов.

"Вы только не пишите, как меня зовут. Я ранее и депутатом была местным, и была не последним человеком в профсоюзах. А сейчас я все лето продавала овощи. Как будто попрошайничала. Вижу: глаза добрые, значит, человек даст больше денег, чем я себе цену установила. И так я эти добрые глаза и искала в толпе. Платочек какой-то надевала, сама глаза прятала. Все боялась, что кто-то узнает. Так я за лето насобирала на своих овощах 23 тыс. 300 грн. Это мне – до следующего лета прожить. Ну и еще моя пенсия – 4200 грн", – рассказывает еще одна представительница региональной ассоциации пенсионеров.

Почему и как "заморозят" соцстандарты

Экономия бюджетных средств в следующем году затронет самых бедных украинцев: тех, кто получает близкие к минимальным пенсиям и минимальные зарплаты. Правительство отошло от первой версии законопроекта о повышении налогов и значительно ослабило его, отказавшись, в частности, от повышения НДС. Но на социалке решили сэкономить.

Так, согласно с данными Минфина, в 2025-м на социалку планируют потратить 419,2 млрд грн, в текущем году в уточненном бюджете заложено 483,5 млрд. А в 2023-м – 479,9 млрд. Социальные расходы росли ежегодно: даже после начала полномасштабной войны.

"Это вынужденная ситуация. Наверное, не смогли компенсировать катастрофический дефицит бюджета и вынуждены были идти на эти шаги. Если в 2025-м вдруг будет какой-то резерв, возможно, будут незапланированно повышать стандарты. Все будет зависеть от ситуации на фронте", – рассказывает завотделом исследования качества жизни Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Людмила Черенько.

В Украине минимальная пенсия составляет 2361 грн. За два года (2024 и 2025) совокупная инфляция может составлять около 14,6%. Следовательно, для того, чтобы минимальная пенсия находилась на том же реальном уровне (с учетом роста цен), ее размер должен увеличиться до 2705,7 грн.

"Понятно, что когда длительное время идет такое ограничение населения в любых потребностях, кроме сугубо физиологических, накапливается очень много проблем. Это и несвоевременное получение медицинских услуг, заканчивая бытовыми проблемами. Конечно, это ситуация серьезная. Главное – чтобы хватало на физиологическое выживание. Данные показывают, что в 2023-м по сравнению с 2021-м возросло почти в 7 раз количество тех, у кого доходы ниже официального прожиточного минимума", – говорит Черенько.

Кроме "замораживания" минимальной пенсии, правительство пойдет еще на один шаг: начнет возвращать те пенсии, которые не были сняты со счета в течение года, если речь идет о переселенцах. Также средства могут забрать у пенсионеров-переселенцев, не прошедших идентификацию.

"Установить, что в 2025 году акционерное общество "Государственный сберегательный банк Украины" перечисляет в Пенсионный фонд Украины остаток средств, образовавшийся у него по состоянию на 1 января 2025 года на счетах внутренне перемещенных лиц, открытых в акционерном обществе "Государственный сберегательный банк Украины" выплаты пенсий (ежемесячно пожизненного денежного содержания)", – говорится в проекте бюджета Украины.

В условиях полномасштабной войны Украина продолжает выполнять все взятые на себя социальные обязанности, посредством международных партнеров обеспечивается работа бюджетных учреждений, финансируется дефицит Пенсионного фонда. На самом же деле, уплаченных налогов не хватает даже на нужды обороны, не говоря уже обо всех других сферах. Партнеры требуют от Украины не только тратить оказанную помощь, но и искать способы сократить бюджетные расходы. К сожалению, в следующем году такое сокращение может задеть тех, кто больше всех нуждается в помощи и наименее защищен.