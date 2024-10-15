Магия обмана: "колдуньи" из Германии обманули россиянок на 33 тыс. евро

В Германии "колдуньи" обманули русскоязычных пенсионерок на 33 000 евро, пообещав магическую защиту. Вместо магии, пенсионерки получили только пустые кошельки и, возможно, несколько уроков по критическому мышлению.

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Об этом пишет BILD. В современном мире, когда люди активно пользуются технологиями и смартфонами, трудно поверить, что кто до сих пор верит в магические ритуалы и яйца, способные снимать "проклятие".

Однако реальность часто бывает абсурднее фантастики, особенно когда речь идет о гражданах из прошлого СССР, выросших на сказках о "чудесах". И вот, на фоне всех глобальных событий, происходит то, что можно назвать классикой жанра – говорящие по-русски женщины обманули русскоязычных пенсионерок в Германии с помощью яйца и нескольких молитв.

Эти мошенники, преимущественно женщины в возрасте 50-60 лет, действовали возле российских супермаркетов "Репка" и "Гастроном" в Дортмунде. Они использовали старые "магические" схемы, которые в основном были рассчитаны на доверчивых стариков.

8 октября одна из этих мошенниц подошла к 74-летней пенсионерке вблизи супермаркета. Под предлогом магического ритуала, который должен был снять "проклятие", она вошла в доверие к женщине и пришла домой. Там мошенница использовала сырое яйцо, которое завернула в ткань и положила женщине под юбку, прочитав молитву. После этого яйцо, якобы, изменило цвет, что мошенница интерпретировала как признак "сатанинского проклятия". За эту "магическую защиту" она выманила у пенсионерки 8000 евро.

На следующий день в другом месте мошенницы обманули другую женщину 72 года возле супермаркета "Гастроном". За обещание "избавить от боли" пенсионерка отдала 25 000 евро.

Несмотря на все свои чары, мошенницы теперь под прицелом полиции, призывающей граждан сообщать о подозрительных лицах, похожих на "целительниц". Но любопытно, как такие "мастера" магических дел решаются действовать в стране, где даже километр неправильно припаркованного автомобиля не остается незамеченным.

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