Ползарплаты – на чужих детей: в РФ представили драконовские суммы налога на бездетность, россиян "порвало" в соцсетях

Власти Российской Федерации (РФ) заговорили о драконовских суммах налога на бездетность – до 40 тыс. руб. в месяц (до 20 тыс. грн в эквиваленте). Это в разы превышает минимальную зарплату россиян в 2024 году (19 242 руб.) и составляет около половины среднего оклада. Похоже, российские чиновники решили сперва запугать граждан огромными сборами, чтобы потом ввести более "легкий" вариант без какого-либо сопротивления со стороны "благодарных сограждан".

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Шумиха вокруг нового налога стала набирать обороты после громкого заявления директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца. В эфире пропагандистского ТВ-канала он сказал, что россияне без детей должны платить государству не менее 30 тыс. рублей, а лучше вообще 40 тыс. ежемесячно.

"Налог на бездетность, безусловно, должен быть. И он должен быть большим. Проценты зависят от дохода. Абсолютные цифры с бездетной семьи – 30−40 тысяч рублей. То есть, это деньги на содержание дополнительного ребенка в чужой семье", – сказал Зубец.

Это заявление настолько шокировало россиян, что против суммы выступил даже одиозный борец за "традиционные ценности" депутат Госдумы Виталий Милонов. Он назвал заявление Зубца "несусветной чушью".

Сами россияне в соцсетях выражаются куда менее сдержанно. "Налог на бездетность 30-40к. Я меняю гражданство на***й... Это какими же надо быть маразматиками... Сначала берем и весело отправляем ни***е такое количество человек умирать, выпускаем зэков, которые спокойно ходят теперь убивают. Пропагандируют среди детей умирать... А потом такие: "Вопрос демографии – это вопрос выживания". Никто не будет рожать в таком пи***е ради избавления от налога. Точнее, никто адекватный", – возмутился пользователь X под ником Алекс.

Многие россияне не верят, что итоговый налог будет настолько большим. Они предполагают, что сбор для бездетных все же введут, однако с меньшими суммами и ставками, чем сейчас обсуждается. А громкие заявления об огромных суммах делают для того, чтобы обмануть граждан и проманипулировать общественным мнением.

"Невероятный уровень шизы, просто запредельный. Какой-то дутый х***р при правительстве РФ на федеральном канале предлагает ввести налог за бездетность в размере 30-40к деревянными. Это наверное делается для того, чтобы когда сумму утрясли до 10-15к, все мы благополучно вздохнули", – предполагает в X пользователь gingerlemon.

Об аналогичной финальной сумме в 15 тыс. руб. (около 6,4 тыс. грн) говорят и другие пользователи соцсетей. Эта сумма тоже немаленькая, однако они уверены: после "страшилок" о 40 тысячах она покажется небольшой.

"Как я это вижу (один из вариантов). Форсят про налог на бездетность в 30-40 тыс. руб. – все паникуют и возмущаются, бурлят. Вводят налог размером в 15 тыс. – все выдыхают, платят и живут дальше, слава богу не 30 тыс., пара сотен сильно возмутившихся уезжают", – предполагает MargoApache и добавляет, что сама собирается покинуть РФ.

С этим соглашаются и другие пользователи соцсетей. Некоторые предполагают, что сбор с бездетных в итоге введут в формате повышения НДФЛ (налога на доходы физлиц) на несколько процентов. Сейчас в РФ он составляет 13-22% с зарплаты или другого дохода в зависимости от их размера. В 2025 году, к слову НДФЛ повысят для всех – до 15-25%.

Налог на бездетность уже был в СССР

Введение такого налога инициировал Иосиф Сталин в 1941 году. С началом немецко-советской войны стало ясно, что будет много жертв, и их потребуется компенсировать. С помощью этого налога государство пыталось побудить граждан заводить детей, направляя собранные с бездетных средства на содержание сирот в детских домах. Именно такое использование средств, к слову, предлагают и сейчас в России.

Налогом облагались бездетные мужчины в возрасте от 25 до 50 лет и замужние женщины от 20 до 45 лет. Они должны были платить государству 6% своего дохода. С тех, кто зарабатывал менее 70 руб., налог не взимался. А для тех, кто имел зарплату менее 91 руб. в месяц, он был уменьшен.

Со временем государство обязало крестьян платить больше. В течение нескольких лет с бездетных жителей сел собирали по 150 руб. в год, а с тех, у кого было один или два ребенка, брали 50 и 25 рублей в год соответственно.

Изначально власти СССР обещали, что налог на бездетность будет временной нормой. Но в результате он просуществовал до самого распада государства в 1991 году. Хотя в конце 80-х нормы немного ослабили – после женитьбы пару на год освобождали от уплаты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российские власти выдают все новые и новые идеи по преодолению дефицита рабочих рук в РФ. Среди недавних инициатив – замена сотрудников предприятий на роботов, что к тому же позволит экономить на зарплатах.

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