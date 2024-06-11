Журналисты нашли девушку заместителя генпрокурора: она приобрела коттедж и Porsche за десятки миллионов гривен

Журналисты проекта "Схемы" обнаружили вероятную девушку Дмитрия Вербицкого, заместителя генерального прокурора Украины Андрея Костина. Речь идет о Кристине Ильницкой. В мае 2024-го она приобрела коттедж рыночной стоимостью 48 млн грн в коттеджном городке "Коник" в Киеве недалеко от дома, который оформили на племянника Вербицкого.

Как говорится в расследовании "Схем", несколькими месяцами ранее Ильницкая приобрела автомобиль Porsche Macan T 2023 года выпуска стоимостью 100 тысяч долларов (около 4 миллионов гривен). В день покупки поместья в "Конике" девушка вместе с заместителем генпрокурора передвигалась по Киеву на этом авто.

При этом собственный совокупный доход Кристины Ильницкой, отчитавшийся перед государством за последнее десятилетие, составил чуть больше 360 тысяч гривен. Официальные доходы прокурора также значительно меньше стоимости указанного имущества.

Вербицкий работал в следственных органах Одесской и Николаевской областей, в частности был заместителем руководителя Одесской облпрокуратуры. В Офисе генпрокурора Вербицкий отвечает за вопросы, связанные с противодействием экономическим преступлениям, уклонением от уплаты налогов, а также с защитой инвестиций.

Недавно журналисты "Схем" рассказали, что Вербицкий поселился в доме в элитном коттеджном городке "Коник" в Киеве, который его племянник приобрел по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 миллионов гривен. Согласно рыночным ценам, это заниженная в 6 раз стоимость.

Ее официально задекларированные перед государством доходы за 10 лет, по информации источников "Схем" с доступом к таким данным, составляют всего 360 тысяч гривен. Причем за последние три года Ильницкая официально вообще ничего не заработала.

Судя по ее публикациям в соцсетях, Ильницкая совсем недавно стала владелицей киевского салона. Например, в сторис за 31 мая она рассказывает, что в последнее время у нее спрашивают, кто ей подарил этот салон. То, что просто сотрудничает – говорит, "не вариант". На догадку подписчиков, что "сама купила", Ильницкая отвечает, что ей "приятно слышать, что в нее так верят".

Журналисты взяли комментарий и у Ильницкой, и у прокурора. "С Кристиной я знаком с конца 2022 года, наши отношения не носят семейных отношений, и в какой-либо помощи в приобретении ею имущества я не участвовал. Поэтому по этим вопросам вам необходимо обратиться к Кристине", – отметил Вербицкий.

Он добавил: "Что касается автомобиля, то я не пользуюсь им в понимании закона "О предотвращении коррупции", а только садился за руль несколько раз вместе с владелицей". Девушка заявила, что в случае, если увидит против себя клевету, обратится в суд. При этом она назвала версию происхождения средств (завещание). Однако проверка эту информацию не подтвердила. Завещание, которое действительно на нее оставляли, было отменено.

Кто такой Дмитрий Вербицкий

В 2002 году окончил Одесскую государственную морскую академию по специальности "правоведение", квалификация – "юрист", в 2014 году окончил Национальную академию прокуратуры Украины по специальности "правоведение", квалификация – "магистр права".

С мая 2003 по ноябрь 2011 года работал в органах прокуратуры Одесской области на должностях помощника прокурора, следователя, заместителя прокурора районного уровня.

С марта 2012 по октябрь 2013 года работал в органах прокуратуры Ивано-Франковской области на должностях помощника прокурора, заместителя прокурора районного уровня, заместителя начальника управления надзора за соблюдением законов органами, которые проводят оперативно-разыскную деятельность, дознание и досудебное следствие – начальника отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при производстве дознания и досудебного следствия прокуратуры области.

С октября 2013 по апрель 2014 года занимал должность заместителя начальника первого следственного отдела следственного управления Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины.

С апреля по сентябрь 2014 года работал в прокуратуре Одесской области в должности заместителя начальника отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при производстве досудебного расследования и поддержанием государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве.

С сентября 2014 по январь 2015 года работал в прокуратуре Николаевской области в должности начальника отдела процессуального руководства при производстве досудебного расследования органами внутренних дел и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве.

С января 2015 по май 2020 года работал в органах прокуратуры Одесской области на должностях начальника отдела, старшего следователя, следователя по особо важным делам отдела прокуратуры области, прокурора прокуратуры, заместителя прокурора районного уровня, заместителя руководителя местной прокуратуры.

С мая по сентябрь 2020 года – заместитель прокурора Одесской области. С октября 2020 по сентябрь 2022 года – заместитель руководителя Одесской областной прокуратуры. С 12 сентября 2022 года – заместитель генерального прокурора.

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