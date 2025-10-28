Переселенцам готовятся "раздавать" жилье: стало известно, когда и где именно

В Украине, в 2026 году планируют ввести программу обеспечения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) жильем в сельской местности. Отмечается, что это позволит предоставить крышу над головой людям, которые потеряли свои дома из-за войны, и одновременно будет способствовать возрождению украинских сел.

Об этом рассказал член парламентского Комитета по вопросам прав человека Максим Ткаченко. По результатам рассмотрения проекта государственного бюджета на 2026 год депутаты поддержали предложение об увеличении финансирования помощи для переселенцев на 1,5 миллиарда гривен, из которых 500 миллионов гривен будет направлено непосредственно на обеспечение жильем в селах.

По словам политика, это решение – результат наработок комитета совместно с правительством, которое наконец-то начало обращать внимание на проблему восстановления жилья для тех, кто его потерял из-за войны. "В документе учли увеличение расходов на 1,5 миллиарда на поддержку ВПЛ. Хочу подчеркнуть, что война продолжается двенадцатый год. У нас есть переселенцы из Луганска, Донецка, Крыма, которые годами ждут от государства компенсацию за свое утраченное жилье", – пояснил Ткаченко.

Он отметил, что Министерство развития общин и территорий уже готовит механизм первых выплат компенсаций людям с оккупированных территорий. В первую очередь помощь смогут получить участники боевых действий и лица с инвалидностью, полученной во время военных действий.

Однако Ткаченко отмечает, что в помощи нуждаются не только эти категории, но и десятки тысяч украинцев, которые потеряли дома навсегда – из-за полного уничтожения их городов и поселков. "Физически этих городов уже не существует. И наша инициатива заключается в том, чтобы найти для таких людей жилье в селах – это один из самых реалистичных вариантов, потому что стоимость домов там составляет всего 120-300 тысяч гривен", – отметил он.

По подсчетам парламентариев, именно жилье в сельской местности может стать выходом для большого количества переселенцев. Небольшие дома, наличие земли и низкая цена по сравнению с городом позволят обеспечить крышей над головой больше семей, а также будут стимулировать возрождение украинских сел.

