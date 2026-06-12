Уманский городской совет лишил Яценко звания Почетного гражданина из-за нарушений этических норм

В Умани депутаты лишили нардепа Антона Яценко звания "Почетный гражданин Уманской городской территориальной общины" из-за его действий, противоречащих нормам этики и морали. Это решение было принято на внеочередной сессии городского совета по ходатайству общественных организаций.

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Об этом сообщило местное издание "Новости Черкасс". Отмечается, что за лишение звания Антона Яценко проголосовали 24 депутата Уманского горсовета.

Звание Почетного гражданина было присвоено Яценко решением городского совета от 17 сентября 2021 года.

Основанием для рассмотрения вопроса о лишении его этого почетного звания стало ходатайство общественных организаций Уманской общины, которое содержало информацию о многочисленных нарушениях норм этики и морали, а также о действиях, которые, по мнению заявителей, дискредитируют статус почетного гражданина.

Отметим, что Антон Яценко — бы –, народный депутат Украины VI, VII, VIII и IX созывов, экс-регионал. Ранее он занимал должность помощника Николая Азарова, когда тот был первым вице-премьером.

Яценко голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года и в 2012 году за Закон "Об основах государственной языковой политики", который расширял использование русского языка в Украине.

В 2018 году Яценко отличился рекордом по кнопкодавству в Верховной Раде, его ловили на нарушении персонального голосования 97 раз.

После начала полномасштабного вторжения РФ Яценко отказался помогать украинской армии, утверждая, что Киев "может пасть за три дня".