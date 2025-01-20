Курс биткоина резко изменился перед инаугурацией Трампа: происходящее на рынке

В преддверии инаугурации Дональда Трампа на пост президента США курс биткоина взлетел более чем на 6%. В результате стоимость актива за несколько минуты впервые превысила отметку в $109 тыс. за монету, обновив свой исторический максимум.

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Согласно данным CoinMarketCap, 20 января курс биткоина достиг отметку в $109 114 за 1 BTC, побив предыдущий исторический максимум, который держался с 17 декабря. Но уже очень скоро упал ниже $108 000.

Новый максимум биткоина незадолго до приведения республиканца Трампа к присяге в качестве 47-го президента США. Это событие стало основным катализатором "бычьих" движений на крипторынках так же, как и его победа на президентских выборах 6 ноября спровоцировала масштабный рост криптовалют.

Оптимизм криптосообщества в отношении президентства Трампа во многом объясняется его амбициозными планами касательно криптовалют, включая ожидаемую дерегуляцию криптоотрасли и возможное создание стратегического биткоин-резерва в течение первых 100 дней своего пребывания у власти. На беттинговой платформе Polymarket вероятность создания BTC-резерва в США при Трампе резко возросла до 69%.

Также ожидается, что новоизбранный президент подпишет ряд указов, определяющих политические изменения. Хотя конкретные шаги остаются неизвестными, Трамп обещал более благоприятную политику для криптовалют в своей администрации. Также в пятницу команда Трампа запустила мемкоин TRUMP, который с тех пор вырос более чем на 7000%. Крипторынок сначала положительно на это отреагировал, однако уже через несколько часов произошла масштабная фиксация доходов, что привело к стремительному падению стоимости мемкоина.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что будущая первая леди США Мелания Трамп тоже запустила собственную криптовалюту. Это произошло на следующий день после того, как это сделал ее муж.

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