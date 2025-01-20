Мелания Трамп запустила собственный мемкоин: что происходит со стоимостью 'валюты' президента США

Жена новоизбранного президента США Мелания Трамп запустила собственную криптовалюту. Это произошло на следующий день после того, как это сделал ее муж.

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Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X(Twitter). Стоит отметить, что на фоне этого токен Дональда Трампа начал терять позиции, а люди в панике его продают. В настоящее время мемкоин новоизбранного президента упал более чем на 40%.

Криптовалюта супруги новоизбранного президента США получила название $MELANIA по аналогии с мемкоином $TRUMP.

"Официальный мемкоин Мелании уже в продаже. Вы можете купить $MELANIA уже сейчас", – объявила первая леди США.

Накануне, 18 января, избранный президент США Дональд Трамп заявил о запуске собственной криптовалюты – мемкоина $TRUMP. Всего за несколько часов стоимость монеты выросла более чем на 400%. Монета создана на основе сети Solana, токен $TRUMP имеет миллиард монет, уже выпущено 200 млн монет.

Трамп представил монету на платформах социальных сетей Truth Social и X (ранее Twitter), назвав ее своим "официальным мемом Трампа" и призвав подписчиков приобрести токены через веб-сайт gettrumpmemes.com до того, как закроется 48-часовое окно.

Также OBOZ.UA сообщал, что мировой спрос на золото обновил свой исторический рекорд и превысил отметку в $100 млрд. Это произошло благодаря усилению инвестиционных потоков с Запада, компенсировавших спад аппетита со стороны Азии.

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