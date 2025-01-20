Мелания Трамп запустила собственный мемкоин: что происходит со стоимостью "валюты" президента США
Жена новоизбранного президента США Мелания Трамп запустила собственную криптовалюту. Это произошло на следующий день после того, как это сделал ее муж.
Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X(Twitter). Стоит отметить, что на фоне этого токен Дональда Трампа начал терять позиции, а люди в панике его продают. В настоящее время мемкоин новоизбранного президента упал более чем на 40%.
Криптовалюта супруги новоизбранного президента США получила название $MELANIA по аналогии с мемкоином $TRUMP.
"Официальный мемкоин Мелании уже в продаже. Вы можете купить $MELANIA уже сейчас", – объявила первая леди США.
Накануне, 18 января, избранный президент США Дональд Трамп заявил о запуске собственной криптовалюты – мемкоина $TRUMP. Всего за несколько часов стоимость монеты выросла более чем на 400%. Монета создана на основе сети Solana, токен $TRUMP имеет миллиард монет, уже выпущено 200 млн монет.
Трамп представил монету на платформах социальных сетей Truth Social и X (ранее Twitter), назвав ее своим "официальным мемом Трампа" и призвав подписчиков приобрести токены через веб-сайт gettrumpmemes.com до того, как закроется 48-часовое окно.
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