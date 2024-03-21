Кто в Украине получает пенсию более 200 тыс. грн в месяц: названа особая категория

В Украине средняя пенсия судьи достигает 100 тыс. грн. При этом за три года, с 2021-го по 2023-й, пенсия судьи выросла почти на 30 тыс. грн. Некоторые судьи в отставке могут получать на заслуженном отдыхе более 200 тыс. грн на месяц.

Об этом говорится в данных, которые Пенсионный фонд предоставил в ответ на запрос OBOZ.UA. К примеру, бывший глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк задекларировал за 2023-й доход от Пенсионного фонда в размере 2937027 грн. То есть ежемесячно он получал в среднем 244,7 тыс. грн пенсии.

Для обычных украинцев размер пенсии ограничен 10 прожиточными минимумами для тех, кто потерял трудоспособность. Это 23 610 грн. Но Конституционный суд решил ограничивать пенсии судей неправильно. Потому им оставили особые условия.

Размер пенсии судьи зависит от его стажа, а также от того, какую зарплату получает работающий на соответствующей должности. Минимальная пенсия судьи – 50% зарплаты. А если стаж больше 20 лет, то за каждый последующий год работы пенсия увеличивается на 2%. Максимальный размер выплаты не может быть больше 90% зарплаты судьи. Чтобы получать 90%, нужно работать судьей 40 лет.

К слову, средняя пенсия в Украине составляет 5 385 грн – при этом каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4000 грн. В целом же самые высокие выплаты зафиксированы в Киеве – в среднем 7248 грн, самые низкие – в Тернопольской области, 4070 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинские военные пенсионеры уже отсудили у Пенсионного фонда десятки миллиардов гривен, и сумма ежемесячно растет. Долг достиг 66 млрд грн.

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