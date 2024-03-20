ПФУ на пороге кризиса: невоевавшие военные пенсионеры судятся за высокие пенсии. Что с этим делать

Украинские военные пенсионеры уже отсудили у Пенсионного фонда десятки миллиардов гривен, и сумма ежемесячно растет.

Так произошло потому, что с началом полномасштабной войны правительство не отвязало их пенсии от зарплат военных. Так что пенсионеры с погонами, которые никогда не были на войне, из-за высоких зарплат нынешних военнослужащих имеют право на перерасчет пенсий. Правила нужно менять, потому что у государства нет таких денег, однако ни в правительстве, ни в профильном комитете Рады до сих пор на это не решились.

Военные пенсии пытались отвязать от действующих зарплат еще в 2017 году, но тогда такое решение принять не удалось. Сейчас власти не хотят идти на непопулярные шаги, однако такая необходимость уже давно назрела. Из полумиллиона нынешних военных пенсионеров более 150 тыс. младше 60 лет и не имеют значительных проблем со здоровьем. Они не участвовали и не участвуют в боевых действиях, однако имеют право через суды требовать пенсии, размер которых достигает десятков тысяч гривен.

О том, почему правила необходимо менять и к чему привело бездействие политиков, читайте в материале OBOZ.UA.

Военные и суды против ПФУ: в чем проблема

По состоянию на 1 марта Пенсионный фонд был должен пенсионерам 66 млрд грн. Большая часть этой суммы должна достаться именно военным пенсионерам.

Еще в прошлом году, когда OBOZ.UA впервые писал об этой проблеме, размер долга достигал 50 млрд грн. Сумма быстро растет, и такими темпами за несколько лет достигнет около 100 млрд грн. Проблема в том, что перспектив выплатить этот долг нет и, скорее всего, не будет. Только в этом году правительство нашло на перерасчет пенсий через суд всего 360 млн грн. То есть если предположить, что пенсионеры перестанут судиться, чтобы расплатиться с уже выигравшими, понадобится по меньшей мере 183 года.

Некоторые адвокатские компании суды против ПФУ превратили в отдельный бизнес. Адвокаты, с которыми поговорили журналисты OBOZ.UA, отмечают: позиция юристов проста: есть закон, который должно выполнять государство. Если Пенсионный фонд обязан по закону проводить перерасчет военных пенсий и не делает этого, значит, права пенсионеров нужно защищать в суде.

Действительно, как свидетельствуют данные судебного реестра, абсолютное большинство судов военные пенсионеры выигрывают. Например, в Харькове военный пенсионер, ушедший в отставку еще в 90-х, в этом году через суд повысил свою пенсию с 3,3 до 10,4 тыс. грн, говорится в материалах дела № 520/21696/23. После повышения у него забрали доплату в размере 2 тыс. грн, потому что пенсия и так выросла. Тогда он снова обратился в суд, чтобы вернуть свою доплату. А уже через несколько лет он снова может взять справку о размере денежного вознаграждения в своей должности и снова через суд обязать перечислить пенсию, еще и задним числом (то есть с компенсацией недоплаченных средств за прошлые годы).

Дело в том, что если почти все пенсии в Украине индексируют по общим правилам, то военные и некоторые силовики имеют право на повышение с учетом роста зарплаты на занимаемых ими должностях. То есть строителю на заслуженном отдыхе индексируют пенсию на определенный процент вне зависимости от того, сколько сейчас зарабатывают на строительстве. А вот пенсии военных привязаны к зарплатам действующих военнослужащих.

Бывший министр соцполитики Андрей Рева в разговоре с OBOZ.UA вспоминает: правила индексации военных пенсий пытались изменить еще в 2017-м, когда за социальную политику отвечал он. Однако тогда такое решение не поддержали МВД и Министерство обороны. Минсоц предлагал повышать пенсию одинаково: если все выплаты повышали, например, на 15%, то соответственно должны повышать и выплаты военным. Однако такие условия усугубили бы ситуацию для военных пенсионеров.

"При нас было 6 млрд грн задолженности (по пенсиям, повышенным решением суда. – Ред.), и преимущественно это были "чернобыльцы", – объясняет Рева. С началом полномасштабной войны ситуация начала кардинально ухудшаться. Государство в условиях войны значительно повысило зарплаты военным и силовикам. И вместе с тем около полумиллиона пенсионеров получили право требовать перерасчета выплат для себя с учетом высоких зарплат воюющих.

Военную пенсию получают 582,4 тыс. человек, сообщили OBOZ.UA в ПФУ в ответ на официальный запрос. Средний возраст таких пенсионеров – менее 52 лет. По закону мобилизовать военных пенсионеров, если они моложе 60 лет, можно только по их же специальностям. То есть специалист по связи может быть мобилизован исключительно в качестве связиста. Если же армия не нуждается в таких специальностях, то мобилизовать пенсионера не будут. В результате, согласно данным Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, сейчас служит только 21 тыс. военных пенсионеров.

Еще 217,5 тыс. военных пенсионеров младше 60 лет не работают и не служат, а 84 тысячи нашли себе работу на гражданке. Все эти люди имеют право на высокие пенсии, как и воюющие сейчас военнослужащие.

Из 217,5 тыс. военных пенсионеров младше 60 лет непригодны к военной службе по состоянию здоровья только 65,1 тыс. человек.

Пенсионный закон, принятый еще в 1992-м, гарантирует, что гражданин Украины может уйти на пенсию, имея 25 лет военного стажа, и получать 65% денежного довольствия. В 45 лет можно выйти на пенсию с 25 годами стажа, если половина этого стажа – военная служба. Тогда пенсия будет на уровне 50% денежного довольствия. За каждый последующий год пенсия будет увеличиваться на 1% денежного довольствия.

Правила надо менять: с этим все согласны, однако ничего не делается

"Нельзя сравнивать ситуацию военных, которые воюют сейчас, и тех, кто до 2014-го вышел на пенсию", – рассказывает эксперт.

С этим согласны и эксперты, и парламентарии, и чиновники. Однако по состоянию на данный момент ничего не сделано для того, чтобы исправить ситуацию. Собеседники OBOZ.UA во властных кабинетах объясняют: эту тему решили до конца полномасштабной войны не трогать. Однако проблема в том, что никто не знает, когда закончится полномасштабная война и не возникнет ли к тому моменту критическая для ПФУ ситуация.

Логика правительства такова: ухудшать пенсионные условия военным – слишком непопулярный шаг. О ситуации с военными пенсиями OBOZ.UA направил запрос в Минсоц, однако наши вопросы переадресовали в Пенсионный фонд.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в комментарии OBOZ.UA заявила, что она "готова приобщиться к урегулированию данных вопросов в законодательной плоскости", однако самостоятельно законопроект о военных пенсиях не разработала и, судя по ответу, не планирует разрабатывать.

Она также предложила ознакомиться с исследованиями о военных пенсиях в Украине и за рубежом. "За границей пенсии бывших военных зависят исключительно от того, когда и сколько лет военный прослужил и какой размер заработной платы он получал, в то время как в Украине пенсия привязана к денежному обеспечению сегодняшних военных", – озвучила Третьякова один из выводов этого исследования.

Она соглашается, что ситуацию нужно менять.

Сейчас правительство не спешит что-либо менять, видимо, ожидая окончания полномасштабной войны. Но после появления большого количества военных пенсионеров, защищавших Украину в боях, существует большой риск, что у государства просто не хватит денег на военные пенсии всем. Придется выбирать, проводить реформы, и они будут выглядеть еще более непопулярными.

Государство должно обеспечить социальную защиту ветеранов, в том числе гарантируя им высокую пенсию. Но пенсионеры, не участвовавшие в боевых действиях, вполне могут получать индексацию по общим правилам.