УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Кто может платить за коммуналку всего 25% от суммы: главные требования и правила оформления

Дарина Герцева
Личные финансы
2 минуты
153
Какие льготы на оплату коммуналки имеют УБД

Украинские военные, имеющие статус участника боевых действий (УБД), могут рассчитывать на льготы, предусмотренные законом. В частности, это существенные скидки на оплату коммунальных услуг. , а Правительство online подготовило видеоинструкцию по этому поводу.

Видео дня

Кто получает скидки на коммуналку?

  • 50% – участники войны, члены семей погибших;
  • 75% – участники боевых действий, участники Революции Достоинства, убд, признанные нетрудоспособными лицами;
  • 100% – лица с инвалидностью в результате войны.

Обратите внимание, что соответствующий статус гражданина должен быть подтвержден документами, а льготы действуют не на все виды коммунальных услуг.

На какие коммунальные услуги действует скидка?

  • управление многоквартирным домом;
  • газ, электроэнергия, горячая вода и отопление;
  • централизованное водоснабжение и водоотвод;
  • вывоз мусора;
  • приобретение твердого топлива и сжиженного газа (для частных домов).

Как подать заявление на получение льгот?

  • подать нужно 2 заявления: о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы и предоставление льгот на оплату ЖКХ;
  • заявления можно подать лично в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
  • онлайн документы принимаются через личный кабинет на вебпортале ПФУ и через мобильное приложение Дія (нужна верификация с помощью Дія.Подпись).

Какие документы необходимы для подачи заявки?

  • паспорт;
  • удостоверение участника боевых действий;
  • учетный номер налогоплательщика (идентификационный код);
  • если заявление подает родственник, необходимо иметь документы, подтверждающие родственную связь.

Как работает монетизация льгот?

  • монетизация означает, что льготники оплачивают коммунальные услуги самостоятельно, а сумма льготы перечисляется им на банковский счет или через "Укрпочту";
  • процесс выдачи монетизированной льготы упрощен, нужно лишь подать заявление о взятии на учет;
  • срок рассмотрения такого заявления не превышает 10 дней, а уведомление о решении поступит в течение следующих 3 дней.

Какие льготы на коммунальные услуги предоставляются другим категориям участников войны?

  • люди с валидностью вследствие войны : 100% скидка на коммунальные услуги;
  • члены семей погибших : 50% скидка;
  • участники боевых действий : 75% скидка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, военнослужащие в Украине могут получить компенсацию за аренду жилья ("поднаем") и помощь при переезде ("подъемные"), покрывающие расходы на новом месте службы. Однако мобилизованные военные не имеют права на эти выплаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!