Кто может платить за коммуналку всего 25% от суммы: главные требования и правила оформления
Украинские военные, имеющие статус участника боевых действий (УБД), могут рассчитывать на льготы, предусмотренные законом. В частности, это существенные скидки на оплату коммунальных услуг. , а Правительство online подготовило видеоинструкцию по этому поводу.
На какие коммунальные услуги действует скидка?
- управление многоквартирным домом;
- газ, электроэнергия, горячая вода и отопление;
- централизованное водоснабжение и водоотвод;
- вывоз мусора;
- приобретение твердого топлива и сжиженного газа (для частных домов).
Как подать заявление на получение льгот?
- подать нужно 2 заявления: о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы и предоставление льгот на оплату ЖКХ;
- заявления можно подать лично в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
- онлайн документы принимаются через личный кабинет на вебпортале ПФУ и через мобильное приложение Дія (нужна верификация с помощью Дія.Подпись).
Какие документы необходимы для подачи заявки?
- паспорт;
- удостоверение участника боевых действий;
- учетный номер налогоплательщика (идентификационный код);
- если заявление подает родственник, необходимо иметь документы, подтверждающие родственную связь.
Как работает монетизация льгот?
- монетизация означает, что льготники оплачивают коммунальные услуги самостоятельно, а сумма льготы перечисляется им на банковский счет или через "Укрпочту";
- процесс выдачи монетизированной льготы упрощен, нужно лишь подать заявление о взятии на учет;
- срок рассмотрения такого заявления не превышает 10 дней, а уведомление о решении поступит в течение следующих 3 дней.
Какие льготы на коммунальные услуги предоставляются другим категориям участников войны?
- люди с валидностью вследствие войны : 100% скидка на коммунальные услуги;
- члены семей погибших : 50% скидка;
- участники боевых действий : 75% скидка.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, военнослужащие в Украине могут получить компенсацию за аренду жилья ("поднаем") и помощь при переезде ("подъемные"), покрывающие расходы на новом месте службы. Однако мобилизованные военные не имеют права на эти выплаты.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!