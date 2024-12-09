Кто может платить за коммуналку всего 25% от суммы: главные требования и правила оформления

Украинские военные, имеющие статус участника боевых действий (УБД), могут рассчитывать на льготы, предусмотренные законом. В частности, это существенные скидки на оплату коммунальных услуг. , а Правительство online подготовило видеоинструкцию по этому поводу.

Видео дня

Кто получает скидки на коммуналку? 50% – участники войны, члены семей погибших;

75% – участники боевых действий, участники Революции Достоинства, убд, признанные нетрудоспособными лицами;

100% – лица с инвалидностью в результате войны. Обратите внимание, что соответствующий статус гражданина должен быть подтвержден документами, а льготы действуют не на все виды коммунальных услуг.

На какие коммунальные услуги действует скидка?

управление многоквартирным домом;

газ, электроэнергия, горячая вода и отопление;

централизованное водоснабжение и водоотвод;

вывоз мусора;

приобретение твердого топлива и сжиженного газа (для частных домов).

Как подать заявление на получение льгот?

подать нужно 2 заявления: о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы и предоставление льгот на оплату ЖКХ;

заявления можно подать лично в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

онлайн документы принимаются через личный кабинет на вебпортале ПФУ и через мобильное приложение Дія (нужна верификация с помощью Дія.Подпись).

Какие документы необходимы для подачи заявки?

паспорт;

удостоверение участника боевых действий;

учетный номер налогоплательщика (идентификационный код);

если заявление подает родственник, необходимо иметь документы, подтверждающие родственную связь.

Как работает монетизация льгот?

монетизация означает, что льготники оплачивают коммунальные услуги самостоятельно, а сумма льготы перечисляется им на банковский счет или через "Укрпочту";

процесс выдачи монетизированной льготы упрощен, нужно лишь подать заявление о взятии на учет;

срок рассмотрения такого заявления не превышает 10 дней, а уведомление о решении поступит в течение следующих 3 дней.

Какие льготы на коммунальные услуги предоставляются другим категориям участников войны?

люди с валидностью вследствие войны : 100% скидка на коммунальные услуги;

: 100% скидка на коммунальные услуги; члены семей погибших : 50% скидка;

: 50% скидка; участники боевых действий : 75% скидка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, военнослужащие в Украине могут получить компенсацию за аренду жилья ("поднаем") и помощь при переезде ("подъемные"), покрывающие расходы на новом месте службы. Однако мобилизованные военные не имеют права на эти выплаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!