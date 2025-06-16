Кредит на авто с пробегом: как купить машину без КАСКО, залога и долгих проволочек

Часто случается в жизни, когда старенькая "ласточка" окончательно сдалась, а транспорт крайне необходим, и вот вы находите ваше "идеальное" авто. Оно удобное, проверенное, именно то, что нужно, – но есть нюанс, ведь не хватает средств. Оформлять классический автокредит не хочется, потому что КАСКО, переоформление, нотариусы, очереди в МРЭО... OBOZ.UA задал вопрос: есть ли альтернатива? Оказалось, что да.

Кредит на авто с пробегом – это кредит наличными, который можно получить без залога, справок о целевом использовании и даже без обязательного страхования. "Если клиент выбирает авто с пробегом, особенно старше 10 лет, КАСКО будет стоить очень дорого и оформление его будет нецелесообразным", – пояснила Ольга Пархоменко, директор по развитию розничного бизнеса Sense Bank. По ее словам, в таком случае кредит наличными становится реальным и удобным вариантом, поскольку позволяет выбрать любое авто без ограничений по возрасту, а скорость получения наличных значительно сокращает процедуру покупки авто.

Оформление кредита занимает от нескольких часов до одного дня. В этом случае нет необходимости ждать экспертной оценки автомобиля, оформлять КАСКО или залог. Вы просто получаете деньги на карту и покупаете авто, которое выбрали, там, где вам удобно. Весь процесс оформления проходит быстро, понятно и прозрачно.

Например, если взять в кредит 500 000 гривен на 5 лет, ежемесячный платеж составит около 18 085 гривен. При этом ежемесячная комиссия будет 1,95%, а годовая ставка – 0,01%. Эксперты пояснили, что реальная годовая процентная ставка зависит от размера и срока кредита и может составлять от 42-46%. Это важно понимать при оформлении сделки. Все условия четко прописываются в кредитном договоре и исключают возможность скрытых комиссий или платежей.

Эксперт Sensе Bank объяснила, что условия получения кредита очень просты: нужен только паспорт, идентификационный номер, счет-фактура на авто или копия техпаспорта (зависит от того, у кого вы покупаете авто – у физического лица или на автоплощадке через юридическое лицо). "Решение о выдаче кредита мы принимаем очень быстро, иногда даже за один час", – отмечает Ольга Пархоменко. Эксперт также отметила, что средства поступают на карту буквально через несколько минут после подписания договора, и это существенно экономит время клиента.

Для того, чтобы подробнее разобраться в кредитах наличными, Ольга Пархоменко привела несколько живых примеров. Допустим, Тарас, 34 года, менеджер из Киева, увидел Skoda Octavia 2015 года за 480 000 грн. Собственных сбережений имел лишь 150 000 грн, а остальные, 330 000 грн, оформил как "Кредит на авто с пробегом" в Sense Bank. Деньги поступили ему на карту в тот же день, а выплачивать Тарас будет около 15 461 грн ежемесячно в течение трех лет. Никаких КАСКО, залога, а машина уже в его собственности. Тарас с комфортом ездит на работу.

Еще один кейс: молодая семья с ребенком выбрала Volkswagen Touran 2015 года за 550 000 грн, но имели 350 000 грн, еще 200 000 оформили как наличный кредит на авто с пробегом на 24 месяца. Ежемесячный платеж составляет около 12 070 грн. Авто комфортное для путешествий, а главное – семье не пришлось переплачивать за страховку и ждать долгого оформления.

Может ли банк отказать клиенту в кредите? Эксперт отметила, что такие случаи бывают. Но, когда все в порядке с документами, Sense Bank принимает решение в пользу клиента, и делает это очень быстро.

"Наши клиенты – это активные люди, которые ценят время и комфорт. Они не хотят ждать несколько дней решения, собирать кучу документов, проходить оценку авто. Они хотят здесь и сейчас сесть за руль. И кредит наличными – удачный выбор для таких случаев", – отметила Ольга Пархоменко.

Эксперт также рассказала, что клиенты часто спрашивают о возможности досрочного погашения. Да, это возможно, и даже переплата будет меньше. На вопрос о других расходах, кроме ежемесячной комиссии, она ответила, что другие платежи отсутствуют, все четко указано в договоре.

Относительно возраста авто, то банк советует выбирать машины не старше 10 лет. Впрочем, это не категорическое требование. Если состояние автомобиля удовлетворительное, можно приобрести и более старое авто. Однако отметим, что кредит наличными – это потребительский кредит, и он немного дороже специальных программ на покупку автомобиля, потому что проще в оформлении. При желании клиента в банке есть специальные программы на покупку как нового авто, так и с пробегом. Можно выбрать любую программу, которая будет более выгодной.

Кредит на авто с пробегом – это альтернатива, которая дает свободу и скорость. Он не для каждого, но для многих: кто уже нашел авто, не хочет лишних затрат и хочет управлять уже завтра. Sense Bank помогает воплотить мечту максимально просто.

Детальные условия кредитования авто от SENSE BANK

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в мае украинцы купили около 4,3 тыс. подержанных легковых автомобилей из США – что сразу на 12% больше, чем в это же время годом ранее. Средний возраст таких машин составил 5,8 года, а самой популярной моделью стала TESLA Model Y – их было куплено 526 штук.

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